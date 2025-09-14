Με στίχο του Σεφέρη το μήνυμα Δένδια για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στη θυσία και τον πόνο των προγόνων μας, αποτίνοντας φόρο τιμής στα αθώα θύματα.
Παράλληλα, στάθηκε στη σπουδαία συμβολή του μικρασιατικού ελληνισμού, ο οποίος, αν και ξεριζωμένος βίαια από τις πατρογονικές του εστίες, κατόρθωσε να ριζώσει ξανά και να δώσει πνοή στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Η επέτειος αυτή, που καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση του Κοινοβουλίου στις 24 Σεπτεμβρίου 1998, δεν αποτελεί μόνο υπενθύμιση μιας εθνικής τραγωδίας, αλλά και σύμβολο δύναμης και αντοχής. Η μνήμη των θυμάτων παραμένει άσβεστη, όπως και η κληρονομιά των προσφύγων που σφράγισαν την πορεία του τόπου μας.
Η ανάρτηση του υπουργού
Σε σχετική ανάρτηση στο Χ, ο κ. Δένδιας έγραψε:
«Ημέρα περισυλλογής και σεβασμού. Τιμούμε τις χαμένες ζωές, αλλά και τον μικρασιατικό ελληνισμό που με αξιοπρέπεια, δημιουργικότητα και αγώνα συνέβαλε καθοριστικά στη σύγχρονη Ελλάδα.
“Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε” (Γ. Σεφέρης, Επί Σκηνής Ε’).»
Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998.
Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην… pic.twitter.com/pPDhu8hH0D
— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 14, 2025