Logo Image

Με στίχο του Σεφέρη το μήνυμα Δένδια για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Πολιτική

Με στίχο του Σεφέρη το μήνυμα Δένδια για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στη θυσία και τον πόνο των προγόνων μας, αποτίνοντας φόρο τιμής στα αθώα θύματα.

Παράλληλα, στάθηκε στη σπουδαία συμβολή του μικρασιατικού ελληνισμού, ο οποίος, αν και ξεριζωμένος βίαια από τις πατρογονικές του εστίες, κατόρθωσε να ριζώσει ξανά και να δώσει πνοή στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Η επέτειος αυτή, που καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση του Κοινοβουλίου στις 24 Σεπτεμβρίου 1998, δεν αποτελεί μόνο υπενθύμιση μιας εθνικής τραγωδίας, αλλά και σύμβολο δύναμης και αντοχής. Η μνήμη των θυμάτων παραμένει άσβεστη, όπως και η κληρονομιά των προσφύγων που σφράγισαν την πορεία του τόπου μας.

Η ανάρτηση του υπουργού

Σε σχετική ανάρτηση στο Χ, ο κ. Δένδιας έγραψε:

«Ημέρα περισυλλογής και σεβασμού. Τιμούμε τις χαμένες ζωές, αλλά και τον μικρασιατικό ελληνισμό που με αξιοπρέπεια, δημιουργικότητα και αγώνα συνέβαλε καθοριστικά στη σύγχρονη Ελλάδα.

“Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε” (Γ. Σεφέρης, Επί Σκηνής Ε’).»

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube