Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε οι χωρίς κοστολόγηση εξαγγελίες

«Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εάν θέλει να είναι πειστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση. Υπάρχουν, όμως και ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά», σχολιάζει, για τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως επισημαίνει, «αξίζει τον κόπο να δει κανείς τον τρόπο που απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πολύ απλή, αλλά κομβική ερώτηση: “πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες;”.

Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο (δεν) απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε χθες, όπως και σε κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγησης του πλουσιοπάροχου “καλαθιού” του».

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, πριν από μία εβδομάδα, ο πρωθυπουργός παρουσίασε μια «γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει πως «η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν “στο πόδι” και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα. Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” που απλώς… πρασίνισε».