ΔΕΘ – Η απάντηση του Ν. Ανδρουλάκη στη «Ν»: Τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας

Για το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό σύστημα και τον τόπο προσέλκυσης επενδύσεων κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της δημοσιογράφου της Ναυτεμπορικής, Βάσως Βεγίρη, ο Πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της 89ης ΔΕΘ.

«Στην ομιλία σας κάνατε λόγο για ανάγκη σταθερού φορολογικού συστήματος – να μην υπάρχουν σκαμπανεβάσματα – ή κάνατε λόγο για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Ποια είναι αυτή η σκαλέτα της δικής σας φορολογικής κλίμακας; Και επίσης η προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα είναι ένας στόχος – προτεραιότητα για μια δική σας κυβέρνηση και πώς;» ρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ως εξής:

«Κατ’αρχάς η τιμαριθμοποίηση θα γίνει σε βάθος τετραετίας, δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Αυτό που είπαμε άμεσα, είναι ότι όπως είναι και στην κοινοτική οδηγία – δίνεται η δυνατότητα – από 10.000 να πάμε το όριο στις 20.000 για τη μη καταβολή ΦΠΑ, ώστε να δώσουμε μεγαλύτερες δυνατότητες σε αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το μέτρο αυτό θα φέρει και έσοδα, διότι θα πάρεις τον φόρο από τον φόρο εισοδήματος αυτών που περιορίζουν κάτω από 10.000 για να μην έχουν ΦΠΑ.

Τα φορολογικά μέτρα που προτείνουμε, έχουν έναν στόχο: Να φτάσουμε κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα στον συσχετισμό έμμεσων και άμεσων φόρων για να έχουμε ένα πιο υγιές και ανθεκτικό φορολογικό σύστημα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ένας προϋπολογισμός που βασίζεται στην ακρίβεια, στα έσοδα έμμεσων φόρων από την ακρίβεια, δεν είναι ένας βιώσιμος προϋπολογισμός, διότι όταν επενδύεις να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, κάποια στιγμή θα μειωθούν τα έσοδα από έμμεσους φόρους.

Άρα, για να έχουμε ανθεκτικά έσοδα και βιώσιμο προϋπολογισμό, πρέπει σιγά σιγά μέσω της υγειούς ανάπτυξης και της αλλαγής των συντελεστών να πάμε – όχι από τη μια μέρα στην άλλη αλλά σε ένα βάθος χρόνου – σε μια πιο ισορροπημένη μορφή εσόδων μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων.

Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι είναι ένας στόχος που τον καταλαβαίνει κάθε πολίτης, που καταλαβαίνει ότι είναι τεράστια αδικία να έχουμε τόσα έσοδα από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ που κυρίως βαραίνουν τους φτωχότερους και τη μεσαία τάξη».