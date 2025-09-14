Νίκος Ανδρουλάκης: Άφησε ανοικτό το θέμα των συνεργασιών

Αν και επέμεινε στο αίτημα των εκλογών και στην ανάγκη να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να επέλθει η πολιτική αλλαγή, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε επιμελώς να περιγράψει με ποιον θα συνεργαστεί ή με ποιον δεν θα συνεργαστεί.

Κατά τη συνέντευξή του στην 89η ΔΕΘ, υπογράμμισε την ανάγκη να ηττηθεί η ΝΔ και η κυβερνητική πολιτική και διαβεβαίωσε ότι έστω και με μία ψήφο διαφορά θα υπάρξει κυβέρνηση, ξορκίζοντας τον κίνδυνο αστάθειας και ακυβερνησίας, που είναι ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην αυτοδύναμη πορεία του ΠΑΣΟΚ έναντι των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κατά περίπτωση έχει δείξει ότι συνεργάζεται σε συγκεκριμένα θέματα.

Το ερώτημα με ποιον θα συνεργαστεί μελλοντικά, το απέφυγε, λέγοντας ότι δεν είναι Νοστράδαμος για να μπορεί να προβλέψει τον συσχετισμό των δυνάμεων την επομένη των εκλογών. Στο ερώτημα όμως με ποιον δεν θα συνεργαστεί, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν απέκλεισε κανέναν. Απάντησε στη σχετική ερώτηση: «Ο λαός θα ψηφίσει και θα αποφασίσει. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Όποιος συμφωνήσει, θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μπούμε σε πειρασμό συμφωνιών που θα υπονομεύσουν το πρόγραμμά μας». Μέσα από αυτό το πρίσμα δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε η ΝΔ ενδεχομένως με άλλον αρχηγό, αλλά ούτε και ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι σε κάθε ευκαιρία στρέφεται εναντίον του.

Δίνοντας το περίγραμμα της διακυβέρνησής του, ο κ. Ανδρουλάκης κινήθηκε στο πλαίσιο μίας σοσιαλδημοκρατίας που ισορροπεί ανάμεσα στον έλεγχο των αγορών και την αντιμετώπιση των ολιγοπωλίων και στην ενίσχυση του δημοσίου και του κοινωνικού κράτους ως μηχανισμού για το μεταναστευτικό και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Στο ενεργειακό δεν πρότεινε ένα άλλο μίγμα ενεργειακής πολιτικής, επέμεινε στην πράσινη μετάβαση και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν την προχώρησε με τον σωστό τρόπο, αλλά τη μετέτρεψε σε μία μπίζνα για τους λίγους και σε βάρος των καταναλωτών. Απέρριψε εμμέσως την παράταση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, επικαλούμενος τεχνικά προβλήματα αποτελεσματικότητας.

Στο ίδιο γενικό πλαίσιο κινήθηκε και στα εθνικά θέματα, επιμένοντας στην αξιοποίηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της Τουρκίας, παρά τις ενδείξεις από τις Βρυξέλλες και από τις ισχυρές χώρες ότι αντιμετωπίζουν την Τουρκία ως απαραίτητη για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ανάσχεση της απειλής της Τουρκίας που τείνει να είναι το δόγμα τής υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκής άμυνας. Είπε πάντως ότι είναι αδιανόητο να συμμετάσχει η Τουρκία στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, ενώ σημείωσε ότι το παλιό δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να επανέλθει υπό την ομπρέλα της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής.

Σημείωσε ότι στο ζήτημα της Ουκρανίας πράξαμε ορθά, για να προσθέσει όμως ότι εκεί στάση μας δεν μεταφράστηκε αντιστοίχως στη στάση των εταίρων μας στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Τουρκίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ξεκίνησε μία επένδυση με χρήματα ευρωπαίων φορολογουμένων ξέροντας ότι η Τουρκία θα ζητήσει ειδικό καθεστώς και δίχως να εξασφαλίσει τη στήριξη της ΕΕ. Είπε ακόμη: «Η ενιαία αμυντική πολιτική και η κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ να έχει πρωταγωνιστές την Ελλάδα και την Κύπρο. Τίποτε δεν θα προχωρά δίχως την συμφωνία της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι πρωτοφανής η δημόσια διένεξη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για το καλώδιο και αυτό βαρύνει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών.

Καταδίκασε πάντως απερίφραστα την πολιτική του Ισραήλ, που χαρακτήρισε «κράτος δολοφόνο» και σημείωσε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να οδηγηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου.

Για το μεταναστευτικό, που είναι επίσης ένα μεγάλο ζήτημα, σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα όρια ανοχής της ελληνικής κοινωνίας και στη λελογισμένη ενσωμάτωση μεταναστών, που να σέβεται τον χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας.