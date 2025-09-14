Logo Image

Λένα Σαμαρά: Πλήθος κόσμου και συγκίνηση στο μνημόσυνο των 40 ημερών

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Πολιτικοί, φίλοι της οικογένειας και πλήθος κόσμου συμπαραστάθηκαν στον πρώην πρωθυπουργό και τη σύζυγό του

Φίλοι της οικογένειας, πολιτικοί και πλήθος κόσμου στάθηκαν στο πλευρό της οικογένεια Σαμαρά στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε το 40ημερο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Συγκινημένοι, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι της Κυριακής στον ναό Αγίων Θεοδώρων, με τον κόσμο να σπεύδει να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Παρόντες ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη οι βουλευτές Μάκης Βορίδης, Άγγελος Συρίγος και Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης καθώς και ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

