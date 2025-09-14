Live – Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Δεν θα μπούμε σε πειρασμό συνεργασιών που υπονομεύουν το πρόγραμμά μας

Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ παραχωρεί αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

Για το αν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής και της ΝΔ. Είχαμε έναν πρωθυπουργό που ήλθε να εκπροσωπήσει την μεσαία τάξη αλλά επιδείνωσε το επίπεδο διαβίωσης. Ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο καταρράκωσαν τους θεσμούς. Ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη για να επαναφέρει τους θεσμούς. Είδαμε όμως ότι οργάνωσε ένα κράτος υποκλοπών, να μην επιτρέπει στην δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της σε κορυφαίες υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, είδαμε επιθέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές και ακόμη και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είναι απολύτως αναξιόπιστοι πρέπει να ηττηθούν και να πάνε στην αντιπολίτευση».

Η κυβέρνηση «τροχονόμος ολιγοπωλίων»

Ο κ.Ανδρουλάκης απαντώντας για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μια εβδομάδα πριν από τον πρωθυπουργό είπε πως «η αγορά δεν λειτουργεί», πως «η κυβέρνηση είναι τροχονόμος των ολιγοπωλίων» και συμπλήρωσε πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προτείνει «κανόνες και έλεγχο». «Ήρθαμε εδώ, στη ΔΕΘ, με μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με άλλο όραμα για την ανάπτυξη που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υλοποιείται σήμερα στον τόπο», σημείωσε.

Ερωτηθείς με ποιόν θα μπορούσε να συνεργαστεί την επόμενη των εκλογών για να σχηματίσει κυβέρνηση, είπε: «Έχω αποδείξει όταν χρειάστηκε και έχω συνεργαστεί για να πετύχουμε στόχους απέναντι στη ΝΔ. Αλλά στο προσκήνιο, όχι παιχνίδια παρασκηνίου. Στο προσκήνιο και με γνώση των συσχετισμών που θα προκύψουν γιατί δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο, γιατί δεν ξέρω το αποτύπωμα της λαϊκής βούλησης στις επόμενες εκλογές. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό είναι ότι έστω και με μία ψήφο διαφορά για το ΠΑΣΟΚ ο τόπος θα έχει μία άλλη κυβέρνηση και άλλη πολιτική.

Για τους χρυσούς χορηγούς του Αλέξη Τσίπρα που κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε αποστάσεις και από τους δύο λέγοντας: «Οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση και βλέπουν πως ότι πετύχαμε με τις δικές μας δυνάμεις. Εμείς δεν καταφύγαμε σε λαϊκισμό και σε διχόνοια και έχοντας τα συμφέροντα από δίπλα. Μη βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Δεν δίχασα και δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις, δύναμη μου είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με τους πολίτες».

Απάντησε στην σημερινή επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του το Μέγαρο Μαξίμου που υποστήριξε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης: “Είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεωκοπία στη Ελλάδα με τη πολιτική Καραμανλή και το μεγάλο έλλειμμα, που οδήγησε την χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση , να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να κρατήσει την χώρα, ότι εμείς θα φέρουμε τα μνημόνια, πόσο θράσος, αλαζονεία και αμετροέπεια. Είτε απ

Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε. Γιατί δεν είπαμε για 14ο μισθό που ακούγεται τόσο «ωραίο»; Γιατί ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε για νέο ΕΚΑΣ γιατί υπάρχουν 350.000 συνταξιούχοι που δεν μπορούν να ζήσουν.

Δεν κάνουμε δημοσιονομικό ανταγωνισμό με τη ΝΔ

Σημείωσε ακόμη: “Δεν κάνουμε δημοσιονομικό ανταγωνισμό με τη ΝΔ ή με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο 13ος μισθός έχει κόστος 12,7 δις και αν αφαιρέσουμε τους φόρους 770 εκατομμύρια. Το ΕΚΑΣ είναι 540 εκατομμύρια. Η μείωση του ΦΠΑ που προτείναμε σε συγκεκριμένα προϊόντα 150 εκατομμύρια. Οι συντάξεις χηρείας και αναπηρίας 100 εκ. Ήλθαμε με πολύ μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με ένα άλλο όραμα για την ανάπτυξη.

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και την ζημιά που μπορεί να κάνει στο ΠΑΣΟΚ είπε: “Αν ο κ. Τσίπρας μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι βουλευτής του ή διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μπω σε καμία συζήτηση στο παρασκήνιο που ευνοεί τη ΝΔ να αλλάζει την ατζέντα. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει την δουλειά του. Και δεν έχει να φοβάται τίποτε. Είναι κόμμα χτισμένο σε πολύ γερά θεμέλια και από σκληρό μέταλλο. Στόχος είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή.

Για το αν είναι κοστολογημένη η πρότασή του για επαναφορά του 13ου μισθού και αν ο ίδιος είναι κατά των φοροαπαλλαγών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση είπε στους δημοσίους υπαλήλους: Δεν σας τα δίνουμε ακόμη και αν τα είχαμε». Αν ειμαστε εμείς κυβέρνηση και φέρναμε τον 13ο μισθό, θα τον ψήφιζε η ΝΔ; Προφανώς και θα τον ψήφιζε. Εμείς έχουμε άλλες πολτικές προτεραιότητες που μπορούν να φέρουν περισσότερα έσοδα. Ολα μας τα μέτρα είναι κοστολογημένα. Δεν λαϊκίζουμε. Άλλοι λαϊκίζουνε. Πέρυσι είχαμε προτείνει κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και μας λέγανε για λεφτόδεντρα. Φέτος γιατι το ψήφισαν;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Όσον αφορά την κρίση στη Γάζα ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει και συνενοχή. Υποστήριξε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός κ. Νετανάχιου πρέπει να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Πρότεινε ως λύση την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους για να περιοριστούν οι εθνικιστικές δυνάμεις στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

Ερωτηθείς για τη απόκλιση Ελλάδας Κύπρου για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι οι δύο χώρες οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής πολιτικής αμυνας στη ΝΑ Μεσόγειο και τόνισε κατηγορηματικά πως δεν μπορεί η Τουρκία να είναι μέρος της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης ούτε, όπως είπε συγκεκριμένα, « να εξοπλίζεται ενας τρομοκράτης της διεθνούς πολιτικής».

Για την περιφερειακή ανάπτυξη ανέφερε ότι είναι κομβικός παράγοντας για την συνολική πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι αυτό εξασφαλίζουν τα 12 Περιφερειακά σχέδια που το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Σημείωσε ακόμη, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ότι με τις επιλογές της στην ενέργεια στέρησε την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας και οδήγησε στην εγκατάλειψη παραγωγικών κλάδων.

Φαρ Ουέστ την αγορά δανείων

«Μίλησα για το ιδιωτικό χρέος βάζοντας διάφορες πτυχές, οι 120 δόσεις, οι ρυθμίσεις είναι κάτι που ζητάει η αγορά άμεσα. Αυτό δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.

«Τα funds και οι servicers δεν ανταποκρίνονται, δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν προτεραιότητα την ρύθμιση αλλά επενδύουν στην εξόντωση. Κάποιοι τους έφεραν στη χώρα χωρίς κανόνες και έκαναν Φαρ Ουέστ την αγορά δανείων στην Ελλάδα. Θέλουμε να σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι η αγορά δανείων και θα θεσπίσουμε καθολική υποχρεωτικότητα, να πρέπει να υποβάλει πρόταση ρύθμισης ο πιστωτής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και όχι να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και δεν βλέπει, αφήνοντας χιλιάδες Έλληνες να βυθίζονται στην απελπισία», είπε.άθε περιφέρεια ξεχωριστά βάσει των πλεονεκτημάτων που έχει κάθε περιφέρεια», σημείωσε.

Σε δεύτερη ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, αν μπορεί να πει «με ονόματα και διευθύνσεις» αν αποκλείει κάποια πολιτικά κόμματα ή και πρόσωπα, σχολίασε στο ίδιο μήκος κύματος ότι «έχετε και τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις», για να απαντήσει:

«Ο λαός θα ψηφίσει, θα αποφασίσει κι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του. Όποιος αποδέχεται αυτή την εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ. Στόχος είναι να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα που χθες περιγράψαμε. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν πειρασμό συμφωνιών που υπονομεύουν την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αυτό είναι το ευαγγέλιο μας, το πρόγραμμα μας. Είναι πρόγραμμα γενναίων μεταρρυθμίσεων και γενναίας πολιτικής αλλαγής. Όποιος θέλει αυτή την πολιτική αλλαγή ας έρθει να συνεργαστεί για αυτή την αλλαγή. Αλλά να μπούμε σε ένα παιχνίδι εξουσίας, υπονομεύοντας τις δεσμεύσεις που έδωσα στον ελληνικό λαό δεν θα το κάνω».