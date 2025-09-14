ΥΠΕΞ: Ο Γιάννος Κρανιδιώτης συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική

Συμπληρώνονται σήμερα 26 χρόνια από την τραγική απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη, σε αεροπορικό δυστύχημα.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στον «καταξιωμένο ακαδημαϊκό, οραματιστή πολιτικό και ευσυνείδητο διπλωμάτη», που «υπηρέτησε την Ελλάδα με αφοσίωση και διορατικότητα.

Ως θιασώτης δε της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αρχιτέκτονας της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Το έργο του και η διπλωματική του παρακαταθήκη αποτελούν πολύτιμα εφόδια ώστε Ελλάδα και Κύπρος να συνεχίσουν με σύμπνοια τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων».