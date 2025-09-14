Εφημερίδες: Τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Δορυφόροι στο Αιγαίο
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Μισθολογική ανάσα για τους ένστολους
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οπισθεν ολοταχώς
ΕΣΤΙΑ: 30 υπουργοί και υφυπουργοί της ΝΔ «εμπλέκονται» στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Real news: Πως θα «πέσουν» στην αγορά 25.000 ακίνητα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μπροστά στο χάσμα με τη γενιά Ζ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Οι νέες αποδοχές για μισθωτούς, συνταξιούχους
ΚONTRA: Σε θέση μάχης οι δελφίνοι για τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Εξαπλάσιο όφελος από τα μέτρα ΣΥΡΙΖΑ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Στο 25% ο πήχης
Documento: Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέση