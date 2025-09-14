Logo Image

Εφημερίδες: Τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα

Πολιτική

Εφημερίδες: Τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα

REUTERS/Louiza Vradi

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ στο επίκεντρο

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Δορυφόροι στο Αιγαίο

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Μισθολογική ανάσα για τους ένστολους

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οπισθεν ολοταχώς

ΕΣΤΙΑ: 30 υπουργοί και υφυπουργοί της ΝΔ «εμπλέκονται» στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Real news: Πως θα «πέσουν» στην αγορά 25.000 ακίνητα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μπροστά στο χάσμα με τη γενιά Ζ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Οι νέες αποδοχές για μισθωτούς, συνταξιούχους

ΚONTRA: Σε θέση μάχης οι δελφίνοι για τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Εξαπλάσιο όφελος από τα μέτρα ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Στο 25% ο πήχης

Documento: Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέση

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube