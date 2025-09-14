Δημοσκοπήσεις: Πώς αποκωδικοποιούν στην κυβέρνηση τα ευρήματα

Τα δημοσκοπικά ευρήματα διαβάζουν με προσοχή στην κυβέρνηση, που επιδιώκουν μια επανεκκίνηση μετά από ένα καλοκαίρι πολλαπλών προκλήσεων.

Πρόκειται για ένα ευνοϊκό timing για τους «γαλάζιους», καθώς την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει εφησυχασμός.

Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. θετικά αποτιμάται πως υπάρχει στις τελευταίες μετρήσεις μια άνοδος των ποσοστών του κόμματος, ωστόσο ταυτόχρονα «καμπανάκι» χτυπά από μια σειρά επιμέρους ευρημάτων.

Σε μία σειρά δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες μεγάλη παραμένει η απόσταση της Ν.Δ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, «συναγερμός» έχει σημάνει από το γεγονός πως τα ποσοστά των αναποφάσιστων κινούνται σε υψηλά επίπεδα και σχεδόν ο ένας στους έξι δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει την ώρα της κάλπης.

Στην κυβέρνηση προσπαθούν να αξιοποιήσουν το momentum, καθώς σε δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες η Ν.Δ. δείχνει, μετά τη ΔΕΘ, να κινείται κοντά στο ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου (π.χ. σύμφωνα με τη GPO το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 29,7%, με βάση την Opinion Poll στην εκτίμηση βρίσκεται στο 30,5%). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως υπάρχει εφησυχασμός, καθώς στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος παραμένουν κάτω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών (και ανάλογα με τη μέτρηση – μετά και τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ – κυμαίνονται από 21,9% έως 27%).

Ένα ακόμα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον επτά κόμματα – και μάλιστα σε κάποιες μετρήσεις φτάνουν τα εννέα – εμφανίζονται να περνούν το όριο του 3%. Πάντως από το Μαξίμου κλείνουν εκ νέου σενάρια για αλλαγή στον εκλογικό νόμο και υπογραμμίζουν πως οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2027, θέλοντας να βάλουν τέλος στις συζητήσεις περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Πώς «είδαν» οι πολίτες τα μέτρα

Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η πορεία των τιμών παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως πρόκειται για μια μάχη με διάρκεια και αυτό φαίνεται και από μια σειρά δημοσκοπικών ευρημάτων για το πώς είδαν οι πολίτες τα μέτρα.

Για παράδειγμα:

– Σύμφωνα με την Interview στην ερώτηση αν «υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που θεωρείτε ότι σας αφορά προσωπικά», θετικά απάντησαν τέσσερις στους δέκα πολίτες, ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό που φτάνει το 58% απαντά αρνητικά (ενώ ένα 2% απάντησε «δεν ξέρω/δεν απαντώ»).

– Την ίδια στιγμή σύμφωνα με την Opinion Poll στο ερώτημα συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 9,6% απάντα «πολύ» και το 18,8 % «αρκετά». Ωστόσο το 24,6% λέει «λίγο», ενώ το 44,5% απαντά «καθόλου» (το 2,5% είναι στο «δεν ξέρω/ δεν απαντώ»).

– Στο μεταξύ σύμφωνα με τη GPO, στην ερώτηση «πώς κρίνετε συνολικά τις εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη», σχεδόν ένας στους τρεις απαντά «θετικά/ μάλλον θετικά», ωστόσο σχεδόν δύο στους τρεις λένε «αρνητικά/ μάλλον αρνητικά».

Μία εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στο φορολογικό πεδίο, στην κυβέρνηση εκτιμούν πως οι πολίτες θα μπορέσουν να αντιληφθούν περισσότερο την όποια αξία των μέτρων όταν τα δουν στην τσέπη τους. Και αναμένονται οι επόμενες μετρήσεις για να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.

Μέτρα σε δόσεις και στο βάθος νέες ανακοινώσεις

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία από την κυβέρνηση εστιάζουν στα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, με μια σειρά ρυθμίσεων να τρέχουν σταδιακά. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο μπαίνουν σε εφαρμογή οι ανακοινώσεις για το μισθολόγιο των ενστόλων, ενώ τον Νοέμβριο θα υλοποιηθούν όσα έχουν ανακοινωθεί για την ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και για το επίδομα ενοικίου. Και έπεται η υλοποίηση και των υπολοίπων μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και θα μπουν σε εφαρμογή το 2026.

Παράλληλα, έχει ανοίξει «παράθυρο» για νέα μέτρα, ανάλογα βέβαια και με τις αντοχές της οικονομίας. Μιλώντας πρόσφατα σε πολίτες στο Χαϊδάρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «όσο η οικονομία αναπτύσσεται, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία». Προσέθεσε ωστόσο πως «δεν πρόκειται να ενδώσουμε στον πειρασμό να σας υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε πιέσεις να δαπανήσουμε χρήματα τα οποία δεν διαθέτουμε».

