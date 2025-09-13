Νίκος Ανδρουλάκης: Εκλογές για τη νίκη της δημοκρατικής παράταξης και την πολιτική αλλαγή

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με στόχο να πείσει ότι αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο του πολιτικού συστήματος απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης και ζήτησε εκλογές για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Επιτέθηκε στον πρωθυπουργό κατηγορώντας τον για “επικίνδυνο καθεστωτισμό και αλαζονεία” και εξήγησε: «Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης εκλέχτηκε ως μεταρρυθμιστής αλλά μετέτρεψε το κράτος σε λάφυρο και υποβάθμισε την Βουλή, μας θύμισε τις χειρότερες εποχές του κόμματος του κάνοντας την ΕΥΠ εργαλείο παρακολούθησης, υπουργών και πολιτικών αντιπάλων. Ο τόπος χρειάζεται μία γενναία αλλαγή, πολιτική, ηθική αξιακή. Το όραμα μας είναι όραμα σύγκλισης με τη Ευρώπη».

Απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε: «Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θέλει τρίτη θητεία. Τι θα προσφέρει στον ελληνικό λαό; Για να συνεχίσουμε στον δρόμο της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας; Έ ότι κ. Μητσοτάκη δεν θέλουμε άλλα επεισόδια στο σίριαλ των χαμένων ευκαιριών. Από εδώ στέλνουμε το μήνυμα ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή και μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές για νίκη της δημοκρατικής παράταξης και πολιτική αλλαγή».

Μίλησε σε πρώτο ενικό και ανέβασε τους ρητορικούς τόνους δεσμευόμενος απέναντι στο κοινό που τον χειροκροτούσε: «Η προπαγάνδα λέει ότι δήθεν δεν υπάρχει εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση των άριστων. Εμείς απαντάμε ότι είμαστε έτοιμοι με το μόνο πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Είμαι έτοιμος να γυρίσουμε σελίδα και να σταματήσουμε την μεταφορά πλούτου σε βάρος του ελληνικού λαού. Είμαι έτοιμος να σταματήσει η επίθεση σε βάρος των θεσμών. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας γιατί η μέχρι πορεία μου αποδεικνύει ότι δεν έχω χρυσούς χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Έχω την δύναμη και την θέληση να συγκρουστώ με όλα τα συμφέροντα και με ότι εμποδίζει την Ελλάδα να γίνει μία δίκαιη κοινωνία. Την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, ο μόνος που μπορεί να την φέρει είναι ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε, η νίκη της Ελλάδας θα είναι μία νίκη για όλους τους Έλληνες».

Παρουσίασε τις πέντε μεγάλες δεσμεύσεις:

δημογραφική αναγέννηση. Στόχος η σταθεροποίηση του πληθυσμού και η κατανομή του στην περιφέρεια στα επόμενα δέκα χρόνια.

ανταγωνιστική ανθεκτική οικονομία με ανάκαμψη της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της εργασίας από 56% να φθάσει στο 75% του μέσου όρου της Ευρώπης σε δέκα χρόνια

Άνοδος του βιοτικού επιπέδου να φθάσουμε στο 80% του μέσου ευρωπαϊκού όρου από 70% που είναι σήμερα

Πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος και μείωση των ανισοτήτων

Αξιοπρεπής εργασία σε όλους η αύξηση των μεριδίων της εργασίας στο ΑΕΠ κατά 1%

«Ξεκινάμε τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος, είπε ο κ. Ανδρουλάκης» και πρόσθεσε : «Στόχος το κράτος λάφυρο της ΝΔ να γίνει ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Μία δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί με κανόνες.

Σημείωσε ακόμη:

Προχωράμε σε ένα μικρό ευέλικτο υπουργικό σχήμα με συγχώνευση των υπουργείων εσωτερικών και ψηφιακής διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων.

καθαροί ρόλοι κράτους-περιφερειών-δήμων, τα ΚΕΠ γίνονται υποκαταστήματα του Κράτους δλδ one stop shop, αναβάθμιση ΑΣΕΠ-αξιολόγηση, ΔΙΑΥΓΕΙΑ παντού, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Δέσμη παρεμβάσεων για ανεξαρτησία δικαστών, για δημόσιες συμβάσεις ώστε να σταματήσει η λεηλασία του δημοσίου χρήματος, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις. Αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής της Δικαιοσύνης και εγγυόμαστε την ανεξαρτησία με την καθιέρωση απαγόρευσης στην ανάληψη δημοσίων αξιωμάτων για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση. Πλήρης Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης.

Πλήρης αναβάθμιση του ΑΣΕΠ με αρμοδιότητες την επιλογή όλου του προσωπικού του δημοσίου

Τροποποιούμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, το περιβόητο άρθρο 86.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην δημογραφική αναγέννηση της Ελλάδας με μέτρα ώστε να αρθούν τα εμπόδια για την γέννηση παιδιών. Είπε: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα των νέων είναι το κόστος στέγασης. Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό πρόγραμμα από την πρώτη μέρα. Στόχος είναι χαμηλότερα ενοίκια ώστε η στέγαση να μην είναι ένα προνόμιο για λίγους. Δεσμευόμαστε για περισσότερους βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα γονιμότητας, μηδενίζουμε τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά όπως το γάλα και οι πάνες. Δεσμευόμαστε και για τις πολύτεκνες οικογένειες, ειδικά: O υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι’ αυτό θεσμοθετούμε μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.

Nέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο

Ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος) και αναδιοργάνωση Φορέων Υλοποίησης:

Πάγωμα της golden vissa. Κάνουμε αυστηρό το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην παραμεθόριο. Η Ελλάδα δεν πωλείται, δεν θα γίνουμε νοικάρηδες των ξένων στον τόπο μας.

Ενεργειακή ασφάλεια. Να πάρουν την πράσινη ανάπτυξη στα χέρια τους οι πραγματικοί παραγωγοί, από μπίζνα που είναι σήμερα για λίγους σε βάρος της ανάπτυξης.

Ακολούθως μίλησε για ένα σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό σύστημα και πρόσθεσε:

● Δεν αρκούν οι αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια. Χρειάζεται τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή της όπως στην Πορτογαλία και πλήρη τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας.

● Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (ψωμί, λάδι, αυγά, γάλα), υπό τις προϋποθέσεις του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου λόγω φοροδιαφυγής και των αυστηρών ελέγχων, ώστε να περάσει η μείωση στον καταναλωτή. Η ΝΔ διαφωνεί με το μέτρο αλλά η ΕΕ το έχει προβέψει με οδηγία της. Κύριοι της ΝΔ ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να υλοποιήσετε το μέτρο γιατί είσαστε τροχονόμοι της ακρίβειας.

●Δεσμευόμαστε για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες.

Αναφέρθηκε στην ακρίβεια. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έκανε την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο και πρόσθεσε ότι βγάζει δις από την αύξηση της ακρίβειας και επιστρέφει ελάχιστα. «Η ακρίβεια δεν είναι κανονικότητα. Διασφαλίζουμε το εισόδημα του πολίτη με:

-Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών. Μια πρόταση που έχουμε επανειλημμένως καταθέσει, αλλά η κυβέρνηση έχει απορρίψει στη Βουλή.

-Ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέους πόρους και τεχνολογικά μέσα)

– Βάζουμε φραγμό στα τέσσερα μεγάλα ολιγοπώλια.

Επιδιώκουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο είπε ο κ. Ανδρουλάκης:

– Στόχος μας είναι η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος μεταξύ κερδών και μισθών, κάτι που περνά μέσα από την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας αλλά και των εισοδημάτων όλων των πολιτών.

Πώς θα το πετύχουμε:

– Με σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, κάτι που είναι δίκαιο έπειτα από την εισοδηματική αφαίμαξη που υπέστησαν την περασμένη δεκαετία.

– Με επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.

– Με επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

– Όσο, δε, για τους απόμαχους της εργασίας, έχουμε δεσμευτεί για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση.

Μέτρα για τους μικρομεσαίους

Ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι χρειάζονται έμπρακτη στήριξη:

Ευέλικτες ρυθμίσεις (έως 120 δόσεις) και διαγραφή προστίμων/προσαυξήσεων.

Ακατάσχετος αναλογικός τροφοδότης λογαριασμός, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της.

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και προώθηση «δεύτερης ευκαιρίας» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Απαλλαγή από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για μεταρρύθμιση στην υγεία και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Αναφέρθηκε στα εξωτερικά και στις σχέσεις με την Τουρκία: «Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί αλλά χωρίς αυταπάτες και μόνο με σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η ΕΕ να μην ανεχτεί τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Ο κ. Ερντογάν δεν μπορεί να είναι ισότιμος εταίρος στη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της. Είναι ηγέτης μίας χώρας που κατέχει μέρος ενός άλλου κράτους. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη: καμία συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαικής άμυνας. Που είναι η θαρραλέα εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης; στα καλώδιο που δεν υλοποιείται γιατί αντιδρά η Τουρκία;».