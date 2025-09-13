Live – Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής» για την μεταρρύθμιση του κράτους – Επαναφορά 13ου μισθού στο Δημόσιο

Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, στην πρώτη του παρουσία ως αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι οι θυσίες και οι ελπίδες των Ελλήνων μετά από μία εξαετή διακυβέρνηση ΝΔ διαψεύστηκαν. «Τώρα ειναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής» τόνισε και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του κ. Μητσοτάκη κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο καθεστωτισμό».

«Εκλέχθηκε το 2019 με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο» είπε κάνοντας λόγο για «εργαλείο εξυπηρέτησης ημετέρων» με ρεκόρ μετακλητών και απευθείας αναθέσεων, για Βουλή που «μετατράπηκε σε πλυντήριο σκανδάλων», για την ΕΥΠ που «χρησιμοποιήθηκε ως προσωπικός μηχανισμός παρακολουθήσεων» και για επιθέσεις σε θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές. «Όλα αυτά δείχνουν καθεστωτισμό και αλαζονεία».

Το πρώτο σκέλος της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη εστίασε στον μετασχηματισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

Δημιουργούμε νέο ΑΣΕΠ, με οριζόντια αξιοκρατία. Θα διενεργεί τη διαδικασία της κινητικότητας υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης, αλλά και την αξιολόγηση για όλους με αντικειμενικά κριτήρια, θεσμός εμπιστοσύνης και όχι αξιολόγηση φίλων και γνωστών.

Δημιουργία νέας Διαύγειας, μιας νέας πλατφόρμα, θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι΄αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης.

Συγχωνεύουμε τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποκτήσει το κράτος ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων.

Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό για τους Δημοσίους υπαλλήλους.

Το εθνικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη μεταρρύθμιση του κράτους θα φέρει το όνομα «Αναστάσιος Πεπονής», «τιμώντας την προσφορά και την κληρονομιά που άφησε στη χώρα»

Το κείμενο ανανεώνεται

Παρακολουθήστε την ομιλία στον ακόλουθο σύνδεσμο.