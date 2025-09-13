Logo Image

Δημοσκόπηση GPO: Μερική ανάκαμψη για ΝΔ παρά την αρνητική υποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ

Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Μερική ανάκαμψη για ΝΔ παρά την αρνητική υποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ

Alexandros Michailidis / SOOC

Τι απαντούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τους Αντ. Σαμαρά και Αλ. Τσίπρα.

Μερική ανάκαμψη σημειώνουν τα κυβερνητικά ποσοστά μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Συγκεκριμένα, το 32,9% του συνόλου κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ενώ το 64,3% κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τις ίδιες εξαγγελίες.

Στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι σε περίπτωση ίδρυσης νέων κομμάτων, υπό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, να τα ψηφίσουν, ποσοστό 19,8% των ψηφοφόρων απαντά ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και ποσοστό 8,5% ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Ειδικότερα η σφυγμομέτρηση της GPO έχει ως εξής:

Πρόθεση Ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 24,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,2%
  • Ελληνική Λύση: 8,7%
  • ΚΚΕ: 8,1%
  • Νίκη: 1,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • ΜέΡΑ25: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
  • Άλλο: 4,1%
  • Λευκό, άκυρο: 1,7%
  • Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 29,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,3%
  • Ελληνική Λύση: 11,1%
  • ΚΚΕ: 10,4%
  • Νίκη: 2,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10%
  • Φωνή Λογικής: 3,9%
  • ΜέΡΑ25: 1,8%

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube