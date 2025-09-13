Δημοσκόπηση GPO: Μερική ανάκαμψη για ΝΔ παρά την αρνητική υποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ

Μερική ανάκαμψη σημειώνουν τα κυβερνητικά ποσοστά μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Συγκεκριμένα, το 32,9% του συνόλου κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ενώ το 64,3% κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τις ίδιες εξαγγελίες.

Στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι σε περίπτωση ίδρυσης νέων κομμάτων, υπό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, να τα ψηφίσουν, ποσοστό 19,8% των ψηφοφόρων απαντά ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και ποσοστό 8,5% ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Ειδικότερα η σφυγμομέτρηση της GPO έχει ως εξής:

Πρόθεση Ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου