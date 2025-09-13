Κυβέρνηση: Αμφίπλευρα ανοίγματα και κινήσεις ενότητας

Να προτάξει ένα θετικό αφήγημα, μετά το πακέτο που ανακοινώθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιδιώκει η κυβέρνηση. Το Μαξίμου κλείνει τη συζήτηση περι πρόωρων εκλογών και επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει απογοητευμένους ψηφοφόρους, εστιάζοντας στη σημασία της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα στόχος είναι να επικρατήσουν… ήρεμα νερά στο εσωτερικό της Ν.Δ. και να μην ανοίξουν μέτωπα, σε ένα κρίσιμο timing που επιχειρείται επανεκκίνηση. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, που κυριάρχησαν οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο κυβερνών κόμμα επιδιώκουν μια φυγή προς τα εμπρός και σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να προκύψουν «παράπονα» από βουλευτές για θέματα της επικαιρότητας

Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός μίλησε ξανά για κάλπες το 2027 προκάλεσε ικανοποίηση στους γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι δεν θέλουν να υπάρξει εκλογικός αιφνιδιασμός. Δεν αποτελεί πάντως μυστικό πως παρά το ό,τι το Μαξίμου κλείνει τη συζήτηση περί αλλαγών στον εκλογικό νόμο, υπάρχουν βουλευτές που θα ήθελαν να ανοίξει ο διάλογος. Επομένως αναμένεται οι συζητήσεις στα πολιτικά ….πηγαδάκια να έχουν συνέχεια, αν και το με το ποια ένταση αυτό θα γίνει εξαρτάται και από τα δημοσκοπικά ευρήματα.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία πάντως από το κυβερνών κόμμα εστιάζουν στην υλοποίηση όσων ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα μιλούν για μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση η οποία έχει ως κεντρικό σκοπό να στηρίξει τους πολίτες «απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν μέσα από γενναίες μειώσεις φόρων».

Το επόμενο διάστημα θα πυκνώσουν οι περιοδείες του πρωθυπουργού, όπου θα δίνεται έμφαση στη σημασία της σταθερότητας. Είναι ενδεικτική η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη που, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Χαϊδάρι, χαρακτήρισε σημαντικό «ότι υπάρχει μια μονοκομματική κυβέρνηση, με ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμά της» και τόνισε πως «το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας έχει αντανάκλαση και στην οικονομία και στην κοινωνία».

Τα «ραντεβού» της εβδομάδας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η νέα εβδομάδα. Την Παρασκευή θα υπάρξει συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. με θέμα την εκλογή γραμματέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε για τη νευραλγική αυτή θέση τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, ένα πρόσωπο με εμπειρία καθώς εκλέγεται βουλευτής από το 2004.

Παράλληλα στη Ν.Δ. ετοιμάζονται για την πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί από τα γαλάζια μέλη της εξεταστικής ο βουλευτής Ηλείας και δικηγόρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος. Εισηγητής της ΝΔ αναμένεται να οριστεί ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος θα αναλάβει τη κρίσιμη αποστολή να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Το μήνυμα στους «γαλάζιους»

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός το προηγούμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποίησε μια μαντινάδα για να στείλει μηνύματα στο εσωτερικό του κόμματος. «Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως «οι πολίτες μπορεί να μας συγχωρούν αστοχίες, σίγουρα όμως δεν ανέχονται αλαζονείες». Προσθέτουν χαρακτηριστικά πως «πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, αλλά δεν περιμένουν να λύσουμε μονομιάς όλα τα προβλήματα. Έχουν όμως την απαίτηση να βλέπουν την κυβέρνηση να προσπαθεί και την απαίτηση να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας».

Οι «παραδοσιακοί» γαλάζιοι ψηφοφόροι

Επιπλέον στην κυβέρνηση επιχειρούν να επανασυνδεθούν με ένα παραδοσιακό κοινό του κόμματος, που μπορεί να έχει απογοητευτεί από συγκεκριμένες επιλογές. Άλλωστε δεν περνά απαρατήρητο πως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις σχεδόν ο ένας στους έξι πολίτες δηλώνει αναποφάσιστος, με μεγάλο ποσοστό να είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν θέλουν να κάνουν άνοιγμα από το κυβερνών κόμμα, με στόχο το επόμενο διάστημα να υπάρξει αύξηση της συσπείρωσης.

Να σημειωθεί εδώ πως στην ομιλία του ο πρωθυπουργός το προηγούμενο Σάββατο στη ΔΕΘ αναφέρθηκε στον «εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή», κοιτώντας προς το πιο παραδοσιακό «γαλάζιο» κοινό. «Σε αυτή την προσπάθεια, ωστόσο, δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνος με τη συνείδησή μου. Έχω δίπλα μου την ιστορία, τις αρχές, την ψυχή της παράταξής μας. Αρχές που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της από τον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή» είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και ένα έμμεσο άνοιγμα που πραγματοποίησε – με τα όσα ανέφερε στη συνέντευξή τύπου στη ΔΕΘ – ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Σε αναζήτηση συναινέσεων

Από το κυβερνών κόμμα δεν θέλουν το επόμενο διάστημα να μείνουν σε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά θα γίνει προσπάθεια για την επίτευξη συναινέσεων σε μια σειρά θεμάτων (π.χ. σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο).

Άλλωστε η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει τον διάλογο για την Συνταγματική Αναθεώρηση το 2026, όπου όσα άρθρα συγκεντρώσουν 180 «ναι» μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 θετικές ψήφους. Ωστόσο όσο άρθρα ψηφιστούν από 151 έως 179 βουλευτές θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή.