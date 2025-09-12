AI στην Ελλάδα: Η συζήτηση του Κ. Μητσοτάκη με τον CEO της Google DeepMind, Ντέμη Χασάμπη στο Ηρώδειο

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Demis Hassabis, διευθύνοντα σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025 που διοργανώνει η Endeavor Greece.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στον εμβληματικό χώρο του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού. Τη συζήτηση συντονίζει η συνιδρύτρια και CEO της Endeavor, Λίντα Ρότενμπεργκ.

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με προτεραιότητα τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

«Άμεσες προτεραιότητές μας στην Ελλάδα είναι επίσης η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Η πρωινή συνάντηση στο Μαξίμου

Το πρωί της Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Έλληνα επιστήμονα και επικεφαλής της DeepMind, Ντέμη Χασάμπη, στο πλαίσιο διυπουργικής συνάντησης με αντικείμενο «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προοπτική ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα στον τομέα της ΤΝ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα, όπως το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, η ύπαρξη συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση της ΤΝ και η δυνατότητα υλοποίησης πιλοτικών εφαρμογών σε κρίσιμους τομείς δημόσιας πολιτικής — από την πρόληψη φυσικών καταστροφών μέχρι την υγεία και την εκπαίδευση.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη για θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων ηθικής και διαφάνειας στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η σημασία ενσωμάτωσης σχετικής γνώσης στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε οι νεότερες γενιές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια στις προκλήσεις της νέας εποχής.