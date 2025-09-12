Logo Image

Συνάντηση Θάνου Πλεύρη με επικεφαλής του ΔΟΜ – Στο επίκεντρο οι εθελούσιες επιστροφές μεταναστών

Συνάντηση Θάνου Πλεύρη με επικεφαλής του ΔΟΜ – Στο επίκεντρο οι εθελούσιες επιστροφές μεταναστών

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Στο ζήτημα των εθελούσιων επιστροφών, τις οποίες υλοποιεί ο ΔΟΜ, επικεντρώθηκε η συζήτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με την επικεφαλής του Οργανισμού στην Ελλάδα, Σάνια Λούκοβατς.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία τους στο πλαίσιο της συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα ενισχυθεί ο αριθμός τους, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την παράνομη μετανάστευση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τη νόμιμη μετανάστευση, ενόψει της εκπόνησης σχετικού σχεδίου νόμου το προσεχές διάστημα.

