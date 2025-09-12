Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Αποφυλακίστηκε με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του καταδικασθέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για λόγους υγείας.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η προηγούμενη αποφυλάκισή του και η επιστροφή στη φυλακή

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είχε αποφυλακιστεί και πέρσι, ωστόσο έπειτα από έφεση του αντεισαγγελέα εφετών Λαμίας, το βούλευμα αποφυλάκισης ακυρώθηκε και επέστρεψε στις φυλακές. Ειδικότερα, τότε, το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας έκρινε αμετανόητο και ύποπτο τέλεσης νέων αδικημάτων τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ακυρώνοντας την αποφυλάκισή του.

Με βούλευμά του, το δικαστικό συμβούλιο εφετών, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, έκρινε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος με αρθρογραφίες του σε ηλεκτρονικά μέσα συνέχιζε να υμνεί τις έκνομες ναζιστικού τύπου πρακτικές της Χρυσής Αυγής, παρά την καταδίκη του. Ως εκ τούτου, διέταξε να παραμείνει έγκλειστος για να εκτίσει την ποινή κάθειρξης 13 ετών που του έχει επιβληθεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από το πρωτόδικο δικαστήριο.