Οι βασικοί άξονες του κυβερνητικού σχεδίου του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ

Το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στην αυριανή ομιλία του στην ΔΕΘ ο πρόεδρος του Κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη θα τονίσει ότι απαιτείται:

● Επεξεργασμένο σχέδιο, όχι το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις.

● Σύγχρονη κουλτούρα διακυβέρνησης, όχι νέος πελατειασμός.

● Αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, όχι αλαζονεία και ασυδοσία.

Στο αίτημα για σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων θα απαντήσει ότι

“Ήρθε η ώρα για μια νέα σύγκλιση στα εισοδήματα, στους θεσμούς, στις δεξιότητες, στην εμπιστοσύνη των πολιτών.

Με 5 μεγάλες εθνικές προτεραιότητες:

Α) δημογραφικό

Β) να ξεπεράσουμε το 80%του βιοτικού επιπέδου της ΕΕ ως το 2035

Γ) μείωση των ανισοτήτων

Δ) δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Διότι μόνο έτσι, θα μεταφραστεί σε περισσότερη ευημερία για τον εργαζόμενο η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Ε) αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Θα υπογραμμίσει ότι “Δεν υποσχόμαστε δημοσιονομική πλειοδοσία, αλλά σκληρή δουλειά και ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης”.

Θα αναπτύξει τις μεταρρυθμίσεις για να επιτευχθούν οι 5 εθνικές προτεραιότητες:

Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους

Προχωράμε σε ένα μικρό ευέλικτο υπουργικό σχήμα με συγχώνευση των υπουργείων εσωτερικών και ψηφιακής διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων.

καθαροί ρόλοι κράτους-περιφερειών-δήμων, ΚΕΠ γίνονται υποκαταστήματα του Κράτους δλδ one stop shop, αναβάθμιση ΑΣΕΠ-αξιολόγηση, διαύγεια παντού, δικαστική διαύγεια

Δέσμη παρεμβάσεων για ανεξαρτησία δικαστών, για δημόσιες συμβάσεις ώστε να σταματήσει η λεηλασία του δημοσίου χρήματος, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις.

Πλήρης αναβάθμιση του ΑΣΕΠ με αρμοδιότητες την επιλογή όλου του προσωπικού του δημοσίου (μόνιμου, ορισμένου χρόνου, μετακλητών και διοικητών), την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης αλλά και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αξιολόγηση για όλους με αντικειμενικά κριτήρια και συνεχή επιμόρφωση*. Ταυτόχρονα νομοθετούμε τη μείωση των μετακλητών κατά 50%.

Φορολογία

● Δεν αρκούν οι αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια. Χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή της όπως στην Πορτογαλία και πλήρη τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας.

Έμμεση φορολογία – ΦΠΑ

● Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (ψωμί, λάδι, αυγά, γάλα), υπό τις προϋποθέσεις του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου λόγω φοροδιαφυγής και των αυστηρών ελέγχων, ώστε να περάσει η μείωση στον καταναλωτή.

● Δεσμευόμαστε για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες.

Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας – ΕΝΦΙΑ

Για την ακρίβεια:

-Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών. Μια πρόταση που έχουμε επανειλημμένως καταθέσει, αλλά η κυβέρνηση έχει απορρίψει στη Βουλή.

–Ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέους πόρους και τεχνολογικά μέσα).

Ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει για ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο εξηγώντας:

– Στόχος μας είναι η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος μεταξύ κερδών και μισθών, κάτι που περνά μέσα από την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας αλλά και των εισοδημάτων όλων των πολιτών.

Πώς θα το πετύχουμε:

Με σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, κάτι που είναι δίκαιο έπειτα από την εισοδηματική αφαίμαξη που υπέστησαν την περασμένη δεκαετία.

κάτι που είναι δίκαιο έπειτα από την εισοδηματική αφαίμαξη που υπέστησαν την περασμένη δεκαετία. Με επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Με επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

Όσο, δε, για τους απόμαχους της εργασίας, έχουμε δεσμευτεί για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση.

Θα αναπτύξει το σχέδιο για μια Νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική:

● Καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων (κλαδικών, περιφερειακών, οριζόντιων).

● Ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος).

● Αναδιοργάνωση Φορέων Υλοποίησης:

● Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στρατηγικών Επενδύσεων (Invest in Greece), εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τις μεγάλες επενδύσεις με πλήρεις αρμοδιότητες και στόχο 12μηνη διεκπεραίωση.

● Δημιουργία Ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας – Development Bank Group ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που συμπεριλαμβάνει τη δραστικά αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία ενσωματώνονται λοιπά επενδυτικά ταμεία όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου στο οποίο ενσωματώνεται το λεγόμενο «Υπερταμείο»

● Η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού Ομίλου ενισχύεται με τη διάθεση αρχικού κεφαλαίου από υπερπλεονάσματα, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του «Υπερταμείου» και κρατικά έσοδα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων (ορυκτών, ενεργειακών, θαλάσσιων).

Κάλυψη Επενδυτικού Κενού:

● Παράλληλα με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού κενού στη χώρα, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα: Angel visa, απλοποίηση ξένων επενδύσεων, Εθνικό Μητρώο Προμηθευτών για σύνδεση επενδυτών με εγχώριες αλυσίδες παραγωγής, αναβάθμιση βιομηχανικών πάρκων, επιταχυνόμενες αποσβέσεις.

Έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων στο 20% του ΑΕΠ (επιπλέον 5 δισ. ευρώ).

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποσχεθεί έμπρακτη στήριξη:

Ευέλικτες ρυθμίσεις (έως 120 δόσεις) και διαγραφή προστίμων/προσαυξήσεων.

Ακατάσχετος αναλογικός τροφοδότης λογαριασμός, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της.

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και προώθηση «δεύτερης ευκαιρίας» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Απαλλαγή από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.

Τέλος, για το ιδιωτικό χρέος που βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ: προστασία της πρώτης κατοικίας και δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυστηρότερο Κώδικα Δεοντολογίας με αυστηρές υποχρεώσεις και ποινές για τα funds, υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη πριν οι τράπεζες μεταβιβάσουν τα κόκκινα δάνεια στη δευτερογενή αγορά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δεσμευτεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να αγωνιστώ, ώστε να προσφέρουμε στις νεότερες γενιές μια πατρίδα καλύτερη.

Χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες και πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν οικονομική και πολιτική ισχύ εις βάρος του λαού. Χωρίς φοβικά σύνδρομα στη χάραξη μιας περήφανης εξωτερικής πολιτικής που θα βάλει την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, στην Ευρώπη και στον κόσμο”.