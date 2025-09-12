Ο ΑΓΕΕΘΑ ενδυναμώνει το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα μέσω της στρατηγικής αξιοποίησης αποστράτων

Τη δυνατότητα συμμετοχής απόστρατων αξιωματικών με υψηλό επιστημονικό και επιχειρησιακό υπόβαθρο στη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων έρευνας και ανάπτυξης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) επισημαίνει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, σε επιστολή του προς τις Ενώσεις Αποστράτων και τους Συνδέσμους Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών.

Όπως αναφέρει, η συμβολή των αποστράτων είναι στρατηγικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ισχυρού αμυντικού οικοσυστήματος και καθοριστική στην αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Η επιστολή, που σύμφωνα με πληροφορίες στάλθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, ενημερώνει ότι το ΓΕΕΘΑ/ΣΤ΄ Κλάδος συνδράμει στην αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού για να υποστηρίξει τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.

Το προσωπικό αυτό, ενεργώντας ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες, θα συνδράμει τις επιτροπές αξιολόγησης και ελέγχου των ακαδημαϊκών χρηματοδοτήσεων του ΕΛΚΑΚ.

Διαδικασία αξιολόγησης από το ΕΛΚΑΚ και οι αποζημιώσεις

Στην αξιολόγηση μπορούν να συμμετάσχουν επίσης εν ενεργεία στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων θα γίνεται με διαδικασία αξιολόγησης από το ΕΛΚΑΚ, ενώ οι συμμετέχοντες θα αποζημιώνονται ανάλογα.

Οι ενδιαφερόμενοι απόστρατοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των Ενώσεων και Συνδέσμων, συνοδευόμενες από τα βιογραφικά τους.

Οι τομείς ειδίκευσής τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: μη επανδρωμένα συστήματα, διαστημικά συστήματα, όπλα και πυρομαχικά, κυβερνοασφάλεια, συστήματα πρόωσης και ενέργειας, καθώς και στρατηγική οργάνωση και διοικητική μέριμνα.

Στην επιστολή του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τονίζει ότι «θα ήταν εξαιρετική τιμή για εμάς να σας έχουμε συνοδοιπόρους σε αυτήν την προσπάθεια για την ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να μετασχηματίσουν το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα και να προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο ΑΓΕΕΘΑ προωθεί τη στενή συνεργασία μεταξύ εν ενεργεία και αποστράτων αξιωματικών, ενισχύοντας τη στρατηγική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και προάγοντας την καινοτομία στον ελληνικό αμυντικό χώρο.