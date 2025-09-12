Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης την Τετάρτη

Συνάντηση με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ, πρόκειται να έχει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη 1 μ.μ. στην Αθήνα.

Μετά τη συνάντηση των Υπουργών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Γ. Γεραπετρίτης σε Μπ. Χαφτάρ: Ικανοποίηση για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς Κρήτη – Άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολυβικό μνημόνιο

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ, ο κ. Γεραπετρίτης κατά τη συνάντηση εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, ενώ επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.

