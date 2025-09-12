Αδ. Γεωργιάδης: Υπέβαλε μήνυση για απειλές που δέχθηκε μέσω διαδικτύου – Μία σύλληψη από την ΕΛΑΣ

Μήνυση εναντίον χρήστη μέσων κοινωνικής δικτύωσεις που τον απειλούσε με αναρτήσεις, χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, ο άνδρας αυτός συνελήφθη και αναμένεται θα παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα.

«Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η ελευθερία του λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας ελευθερίας και της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του άλλου» σημειώνει.

Προσθέτει δε πως «όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος».