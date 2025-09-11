Κυβερνητικές πηγές για SAFE: Όχι στην συμμετοχή χωρών που απειλούν κράτος-μέλος της ΕΕ

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, το αντικείμενο της συζήτησης που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, αφορά το αν θα δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη διαβουλεύσεων σχετικά με μια πιθανή διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως υπογραμμίζεται, κάθε κράτος-μέλος διατηρεί τη δυνατότητα να μπλοκάρει τη διαδικασία, τόσο στην αρχή των διαπραγματεύσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης.

Παρότι η Ελλάδα δεν είχε τυπικά το δικαίωμα βέτο στο πλαίσιο του Κανονισμού Safe – καθώς αυτός προβλέπει λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία – κατάφερε, μέσω συστηματικής διπλωματικής προσπάθειας, να εξασφαλίσει ότι η ένταξη τρίτων χωρών στο μηχανισμό προϋποθέτει πρώτα την επίτευξη συμφωνίας με την Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα εθνικά συμφέροντα των κρατών-μελών.

Η θέση της Ελλάδας, όπως έχει ξεκάθαρα εκφραστεί από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, είναι πως καμία χώρα που διατηρεί επίσημα πολεμική ρητορική απέναντι σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. δεν μπορεί να ενταχθεί σε ευρωπαϊκά αμυντικά σχήματα ή συνεργασίες.

Τουρκία: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο SAFE

Η Τουρκία έχει επισήμως αιτηθεί τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αίτημα αυτό επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομά Ρενιέ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενος την ανάγκη τήρησης εμπιστευτικότητας.

«Η Επιτροπή έχει παραλάβει το σχετικό αίτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρενιέ, αποφεύγοντας να σχολιάσει την ουσία του φακέλου της Άγκυρας. Αντί αυτού, παρέπεμψε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εμπλοκή τρίτων χωρών σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Πηγή: ΕΡΤ