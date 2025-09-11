Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πώς βλέπουν οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ καθώς και ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα

Την κοινή γνώμη για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, τη δυναμική των κομμάτων αλλά και την άποψη των πολιτών για ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Η έρευνα της Opinion Poll, για λογαριασμό του Action24, πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1002 νοικοκυριών από τις 8/9 έως και τις 10/9. Στο διάστημα που είχε προηγηθεί υπήρχε η ομιλία και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ και η παρέμβαση του Α. Τσίπρα στο Συνέδριο, αλλά και είχαν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Οι όποιες συγκρίσεις θα γίνονται με την τελευταία δημοσιευμένη έρευνα στις 7/7.

Πρόθεση ψήφου

Οι επιδόσεις στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, έχοντας λευκά/ άκυρα 3.2% και αποχή 5.9% είναι:

Ν.Δ 24.9%

ΠΑΣΟΚ 11.4%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9.6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 9.4%

Κ.Κ.Ε 6.1%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3.5%

ΣΥΡΙΖΑ 3.4%

ΜΕΡΑ 25 2.8%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.2%

ΝΙΚΗ 2%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1.3%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.1%

ΑΛΛΟ 4.1

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 18.4%

Εκτίμηση ψήφου

Ν.Δ 30.5%

ΠΑΣΟΚ 14%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11.7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 11.5%

Κ.Κ.Ε 7.4%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4.3%

ΣΥΡΙΖΑ 4.2%

ΜΕΡΑ 25 3.4%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.7%

ΝΙΚΗ 2.4%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1.6%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.3%

ΑΛΛΟ 5%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά και επιλεγόμενος από το 29.9% εμφανίζοντας μικρή άνοδο( 29.5% τον Ιούλιο) . Ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 7.2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.1% , ο Κ. Βελόπουλος με 6.9% , η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2.5%, ο Δ. Κουτσούμπας με 2.1%, ο Σ. φάμελλος με 1% κ.λ.π

Σοβαρότερα προβλήματα

Ως πιο σοβαρά προβλήματα( δυνατότητα μέχρι 3 απαντήσεις ) επιλέγονται : Ακρίβεια/ πληθωρισμός 56.6%, Οικονομία / Ανάπτυξη 30%, κατάσταση στο ΕΣΥ 14.1%, η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτος Δικαίου 12.8%, τιμές / κόστος ενέργειας 11.6%, Διαφθορά 11.2%, Ύψος εισοδημάτων 9.5%, Εθνικά θέματα / Ελληνοτουρκικά 9.3%, Δημογραφικό 8.8% κ.λ.π

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Η υποδοχή των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Δ.Ε.Θ :

Για το κόμμα Τσίπρα

– Το 30.1% βλέπει θετικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα , με το 63.5% να έχει αντίθετη άποψη

– Το 63.5% δηλώνει ότι σίγουρα δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα και το 25.3% ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Σύμφωνα με την Opinion Poll, αυτό δίνει μια δυνητική ψήφο της τάξης του 31.8%. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έρευνα το σίγουρα ήταν 10.5% και το θα μπορούσα 11.5%, άρα άθροισμα 22%. Άρα με την επισήμανση ότι η δυνητική ψήφος δεν είναι ασφαλώς πρόθεση ψήφου ( Όλα τα κόμματα έχουν από λίγο ή πολύ μεγαλύτερη δυνητική ψήφο από τις επιδόσεις τους στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις π.χ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μόνιμα δυντική ψήφο πάνω από το 35%) , παρατηρούμε μια μείωση κατά 4% όσων δήλωναν ότι σίγουρα θα το ψήφιζαν και υπάρχει μια σημαντική αύξηση κατά 13.8% όσων απαντούν ότι θα μπορούσαν.

– Το 26% πιστεύει ότι ένα κόμμα Τσίπρα μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως το 66.8% θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον νικήσει.