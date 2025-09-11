Συνάντηση Ανδρουλάκη-Αγγελούδη: Να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη

«Σήμερα είχα τη χαρά να επισκεφθώ τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με αφορμή την ομιλία μου το Σάββατο στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσω το κυβερνητικό μας πρόγραμμα», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Απέναντι στην αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δική μας προτεραιότητα θα είναι η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Μόνο έτσι θα στηριχθούν ουσιαστικά και οι οικογένειες και τα παιδιά και συνολικά η ελληνική κοινωνία», επισημαίνει.

Για τη Θεσσαλονίκη

«Επιπλέον με τον δήμαρχο είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσω το σχέδιο μας ώστε η πόλη να αποτελέσει υπόδειγμα πράσινης, μητροπολιτικής ανάπτυξης, μέσα από μια ολοκληρωμένη, ισόρροπη στρατηγική. Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη.