Ευρωκοινοβούλιο: Ψήφισμα για τα Κατεχόμενα και την παράνομη κράτηση 5 Ελληνοκυπρίων

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία και την παράνομη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων.

Η κράτηση από τον Ιούλιο του 2025 πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών στα κατεχόμενα (Αντώνης Λούκας, Ανδρέας Κυπριανού, Άννη Κυπριανού, Νίκη Γρηγορίου και Γρηγόρης Γρηγορίου) μετά από επίσκεψη στο χωριό Γαλάτεια προς αναζήτηση των πατρογονικών τους περιουσιών είναι «παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη», διακηρύσσει το Κοινοβούλιο, ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους. Αν και τρεις από αυτές αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους στις 10 Σεπτεμβρίου, παραμένουν στα κατεχόμενα και δε μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους, πρόσθεσαν οι ευρωβουλευτές.

Το ψήφισμα καταδικάζει εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία επί 51 έτη και καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής – Τουρκίας».

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων για κλιμάκωση του εκφοβισμού, καθώς και για τη στόχευση και τον επηρεασμό όσων επιχειρούν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην ‘Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας’ στις κατεχόμενες περιοχές».

Τέλος, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ έχει ηθικό και νομικό καθήκον να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι επίσης Ευρωπαίοι πολίτες, και καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης πιθανών κυρώσεων.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 597 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 5 αποχές.

O πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, σε ανάρτησή του καταδίκασε «απερίφραστα την απαγωγή και φυλάκιση Ελληνοκυπρίων από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς. Πρόκειται για μια προσχεδιασμένη ενέργεια με σκοπό τον εκφοβισμό των διακινούμενων, η οποία παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εμπαίζει το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων».