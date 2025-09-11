Logo Image

Ο Στ. Σαμουηλίδης στη «Ν»: Ενέργεια, ασφάλεια και τεχνολογία το τρίπτυχο της ομιλίας ντερ Λάιεν

Πολιτική

Ο υπεύθυνος Γραφείου Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής

Για μια χρονιά κατά την οποία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει «τεράστιες προκλήσεις» έκανε λόγο ο υπεύθυνος Γραφείου Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα Σταύρος Σαμουηλίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή In Business της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής και αναφερόμενος στη χθεσινή ομιλία της ντερ Λάιεν, ο κ. Σαμουηλίδης επεσήμανε ότι «με αυτή την ομιλία ήθελε να δείξει ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ε.Ε», ενώ σχολίασε ότι η ίδια, έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο: ενέργεια, ασφάλεια και τεχνολογία».

«Η φον ντερ Λάϊεν προανήγγειλε κυρώσεις σε εξτρεμιστές Υπουργούς του Ισραήλ και έκανε έκκληση για βοήθεια από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών», ενώ αναρωτήθηκε ο ίδιος αν η Ευρώπη μπορεί να χτίσει μόνη της, τη δική της ανεξάρτητη πολιτική στρατηγική».

Τέλος σχολίασε ότι με βάση τα τελευταία δεδομένα, «οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν περισσότερη ενότητα», εντός της Ε.Ε.

