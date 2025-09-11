Ν. Φαραντούρης: Όσο στην ΕΕ συζητάμε για πόλεμο, ένας άλλος δημογραφικός «πόλεμος» μαίνεται στην Ελλάδα

Στην τραγική δημογραφική πτώση της χώρας αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στο Στρασβούργο ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών προϋπολογισμού, Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.

«Όσο μιλάμε εδώ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πόλεμο και ειρήνη μετά τα γεγονότα στην Πολωνία, στην Ελλάδα ήδη μαίνεται ένας άλλος «πόλεμος» δημογραφικής συρρίκνωσης» δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

«Σήμερα ξεκινούν τα σχολεία. Φέτος όμως 766 σχολεία αναστέλλουν λειτουργία λόγω έλλειψης μαθητών, ενώ κάθε χρόνο 700 σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης παιδιών. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία».

⚠️Όσο μιλάμε για πόλεμο εδώ, στην Ελλάδα ξεκινάν τα σχολεία. Φέτος 766 σχολεία αναστέλλουν λειτουργία λόγω έλλειψης μαθητών. Ένας «ΠΟΛΕΜΟΣ» ήδη μαίνεται. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 700 σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης παιδιών. Λιγότεροι μαθητές κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια: Πτώση 19%! @FT pic.twitter.com/ew235kIIs5 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 11, 2025

Και καταλήγει: «Το οξύ, υπαρξιακό για το έθνος, δημογραφικό ζήτημα απαιτεί ουσιαστικές και όχι προσχηματικές πολιτικές στήριξης της παιδείας και των οικογενειών και αποφασιστική στήριξη των νέων γυναικών και ζευγαριών με όλα τα μέσα, σε μια χώρα που η γεννητικότητα έχει πέσει στο 1,3 παιδιά ανά οικογένεια, από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη».

Δωρεάν εξετάσεις γονιμότητας και μέτρα απέναντι στην υπογεννητικότητα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Τον περασμένο Ιούνιο ο έλληνας ευρωβουλευτής πρότεινε δωρεάν εξετάσεις γονιμότητας όπως η εξέταση ΑΜΗ και ⁠χρηματοδότηση εξετάσεων και δράσεων όπως κρυοσυντήρηση, τεχνητή γονιμοποίηση κλπ. μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής είχε προτείνει κάλυψει απο ευρωπαϊκά κονδύλια και κατόπιν από το Δημόσιο:

•⁠ ⁠Δωρεάν εξετάσεις ΑΜΗ (Αντιμυλλέριος Ορμόνη)

•⁠ ⁠Συμπερίληψη εξετάσεων στα check-up πακέτα (με δυνατότητα εξαίρεσης “opt out”)

•⁠ ⁠Χρηματοδότηση εξετάσεων και δράσεων όπως κρυοσυντήρηση, τεχνητή γονιμοποίηση κλπ. μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ως επιλέξιμων δαπανών

•⁠ ⁠Ανάλογες προβλέψεις και για την ανδρική γονιμότητα κονδυλίων ως επιλέξιμων δαπανών

•⁠ ⁠Ανάλογες προβλέψεις και για την ανδρική γονιμότητα

Τί είναι η εξέταση ΑΜΗ

Η Αντιμυλλέριος Ορμόνη (ΑΜΗ) αποτελεί σήμερα τον πιο αξιόπιστο δείκτη για τη γυναικεία γονιμότητα, καθώς δείχνει το ωοθηκικό απόθεμα – δηλαδή τον αριθμό των διαθέσιμων ωαρίων. Η γνώση αυτών των στοιχείων μπορεί να οδηγήσει εγκαίρως σε λύσεις όπως η κρυοσυντήρηση ή η εξωσωματική γονιμοποίηση, διαδικασίες που επίσης πρέπει να τύχουν οικονομικής στήριξης.

Όπως σημείωσε ο κ. Φαραντούρης, «το κόστος της εξέτασης ΑΜΗ είναι πολύ χαμηλό –περίπου 20 ευρώ–, αλλά η αξία της για την πρόληψη και ενημέρωση είναι ανυπολόγιστη. Η κρυοσυντήρηση και η τεχνητή γονιμοποίηση κοστίζουν πολυ περισσοτερο αλλά και αυτές θα έπρεπε να στηριχθούν και να καλυφθούν».

Ο Νικόλας Φαραντούρης υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί πέρυσι από το βήμα της ΔΕΘ για κάλυψη των σχετικών εξετάσεων, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Τόνισε επίσης πως το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό –στεγαστικό, ακρίβεια, επιδόματα, προσχολικές δομές– και απαιτεί ολοκληρωμένη, σοβαρή εθνική στρατηγική.