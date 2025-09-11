Τέλενδος: Πρώτο κουδούνι με έναν μόνο μαθητή – Η συμβολική επίσκεψη του ΠτΔ

Στην τελετή του αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Δημοτικό Σχολείο Τελένδου, στο οποίο φοιτά μόνο ένας μαθητής, ο 10χρονος Σάββας, που φέτος θα πάει στην Ε’ τάξη, παρέστη σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο μικρός Σάββας είχε στο πλευρό του τη δασκάλα του Δέσποινα Μιχαήλ, η οποία θα υπηρετήσει για δεύτερη χρονιά στο ακριτικό νησί.

«Το Σύνταγμα της Ελλάδος λέει ότι κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα σε δωρεάν εκπαίδευση σε κρατικά εκπαιδευτήρια και λέει επίσης ότι η πολιτεία έχει βασική αποστολή την Παιδεία, η οποία έχει στόχο μεταξύ άλλων να φτιάξει και να διαμορφώσει ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Η παρουσία μου σήμερα εδώ μαζί σας στην Τέλενδο, δυτικά της Καλύμνου, εδώ στον Δήμο Καλυμνίων, στον αγιασμό του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου της Τελένδου, επιβεβαιώνει ακριβώς, πως η πολιτεία αυτή τη συνταγματική, ηθική και ιστορική της υποχρέωση, που σας ανέφερα προηγουμένως, την εκπληρώνει και την πραγματοποιεί μέχρι την πιο ακραία, μέχρι την πιο ακριτική περιοχή της Ελλάδος» είπε ο κ. Τασούλας, απευθυνόμενος στον μαθητή αλλά και στη δασκάλα του.

«Εδώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, εδώ στον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου Τελένδου, όλες οι υποχρεώσεις της πολιτείας δεν αποκτούν συμβολικό, αποκτούν ουσιαστικό χαρακτήρα και όλα τα δικαιώματα των πολιτών και ιδιαίτερα των πολιτών των νησιωτικών συγκροτημάτων και των παραμεθορίων περιοχών αποκτούν ένα διαφορετικό νόημα» τόνισε ο ΠτΔ, προσθέτοντας πως η εθνική κυριαρχία έχει να κάνει και με την ανθρώπινη παρουσία στις ακριτικές περιοχές.

«Η εθνική κυριαρχία, αυτό το οποίο κάνει το κράτος να υπάρχει και το απαράβατό της, το απροσμάχητό της, το απαρασάλευτο της εθνικής κυριαρχίας δεν έχει να κάνει μόνο με την εδαφική, τη θαλάσσια και την εναέρια κυριαρχία μας ή με τα εδαφικά, τα θαλάσσια και τα εναέρια σύνορά μας, τα οποία ο ελληνικός στρατός, ο οποίος σήμερα εκπροσωπείται εδώ σε ανώτατο επίπεδο από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό προστατεύουν παλικαρίσια. Η ανθρώπινη παρουσία στις ακριτικές περιοχές δικαιώνει και δίνει πολύτιμο νόημα στην εθνική κυριαρχία. Γι’ αυτό και σήμερα εδώ, αυτό που συμβαίνει, αυτό που γιορτάζουμε, αυτόν τον αγιασμό που κάνουμε, τον κάνουμε όχι μόνο εν ονόματι της Παιδείας, όχι μόνο χάρη στη δασκάλα και στο μαθητή, αλλά το κάνουμε και εν ονόματι της εθνικής κυριαρχίας. Και οι υποχρεώσεις του κράτους και της πολιτείας απέναντί σας δεν ολοκληρώνονται με το να λειτουργεί αυτό το σχολείο, δεν ολοκληρώνονται με μέτρα τα οποία η πολιτεία παίρνει για να σας ανακουφίζει, δεν ολοκληρώνονται, κύριε Δήμαρχε, με την ανταπόκριση, σταδιακή, στις σοβαρές και δικαιολογημένες διεκδικήσεις σας, αλλά είναι μία ατέλειωτη, μία αέναη διαδικασία, η οποία πρέπει να συνεχίζεται και πρέπει πάντα η στοργή της πολιτείας να δίνεται αφειδώλευτα και να ξέρετε ότι η παρουσία μου εδώ ακριβώς αυτό υποδηλώνει: ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να κάνουμε» επισήμανε.

«Η Πολιτεία έχει χρέος απέναντι στους ακρίτες»

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε πως «εξακολουθεί η πολιτεία να έχει χρέος απέναντί σας, απέναντι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στα Δωδεκάνησα, απέναντι στους ακρίτες μας. Και βήμα βήμα, σταθερά, κρατώντας ανοιχτά τα σχολεία, όπως γίνεται εδώ, νοτιοανατολικά της Καλύμνου και στην Ψέριμο, σήμερα που μετά από 16 χρόνια ξανάνοιξε το δημοτικό σχολείο με μαθητές, ακούγονται πάλι παιδικές φωνές, ακούστηκε πάλι την ίδια ώρα που είμαστε εμείς εδώ ο αγιασμός και όλο αυτό το ενδιαφέρον και όλη αυτή η ανταπόκριση είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των υποχρεώσεων του κράτους. Αυτό ήθελα να δείξω σήμερα με την παρουσία μου και ευχαριστώ όλες και όλους τους εκπροσώπους των αρχών για τη δική τους παρουσία αλλά και τους κατοίκους και φίλους του νησιού αυτού που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Ήθελα να δείξω, δηλαδή, ότι τα σύνορά μας είναι και οι άνθρωποι μας. Και δικαίωση αυτών των ανθρώπων είναι το νοιάξιμο της πολιτείας, το οποίο ποτέ δεν είναι αρκετό, γιατί ποτέ η εθνική κυριαρχία δεν πρέπει να μας κάνει να επαναπαυόμαστε στην προστασία της. Πρέπει να είμαστε πάντα γρηγορούντες και πάντα μεριμνούντες για τη προστασία της. Και ο Παναγιώτατος Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης και ο δήμαρχος στα μηνύματά τους τόνισαν τον βαθύτατο συμβολισμό και το βάρος που έχει η παρουσία ενός μαθητού, έστω ενός μαθητού, σ’ αυτό το ακριτικό σχολείο».

«Σήμερα, ένας μαθητής, εδώ, στην Τέλενδο δίνει νόημα “στων πολλών την ύπαρξη”»

Ανέτρεξε δε σε στίχους του Κωστή Παλαμά λέγοντας: «Χθες είχα την ευκαιρία στην Άνδρο να κάνω τα αποκαλυπτήρια της προτομής ενός ευεργέτη και αναφέρθηκα σ’ ένα στίχο του Κωστή Παλαμά και θα το ξανακάνω τώρα γιατί ταιριάζει με την περίσταση. Λέει ο Παλαμάς σ’ ένα ποίημά του, στο “Ανέβασμα στον βράχο”: “Κι’ αν είναι πλήθος τ’ άσχημα, κ’ αν είναι τ’ άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, φτάνει μια ψυχή, εσύ φτάνεις, εγώ φτάνω, να δώσει νόημα στων πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει”. Σήμερα, ένας μαθητής, εδώ, στην Τέλενδο δίνει νόημα “στων πολλών την ύπαρξη”. Σήμερα, 160.000 εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν δράση. Σήμερα, 1.300.000 μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ξεκινούν το σχολείο. Σήμερα, 15.000 σχολικές μονάδες θα γεμίσουν με τις φωνές, τα χαμόγελα και τους ήχους της εκπαίδευσης. Σήμερα, 10.000 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα. Αλλά σήμερα επίσης, εδώ στην Τέλενδο, ένας μαθητής δίνει νόημα “στων πολλών την ύπαρξη”. Καλή σχολική χρονιά!»