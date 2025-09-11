Π. Μαρινάκης: Έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους που πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας

Η κυβέρνηση έχει μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους τους οποίους πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς αν οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν να περιμένουν κάτι άλλο από την κυβέρνηση, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «έχουμε ακούσει μια σειρά αιτιάσεις και από την αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση έχει γυρίσει την πλάτη στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σπεύδω εισαγωγικώς να πω ότι προφανώς υπήρχαν αποφάσεις που είχαν πολιτικό κόστος, στο πλαίσιο ανάγκης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής η οποία έχει φέρει έσοδα στο κράτος και είναι μια πολιτική που θα συνεχίσουμε, για την οποία όμως προσπαθούμε και βάζουμε φίλτρα για να μειώσουμε και όσο το δυνατόν να εξαφανίσουμε τις αδικίες. Με βάση τα επίσημα στοιχεία τι συνέβαινε και τι συμβαίνει με έναν ελεύθερο επαγγελματία. Ας πούμε ότι τα φορολογητέα έσοδα είναι 15.000 ευρώ. Το 2019, από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 10.000 ευρώ, για αυτές τις πρώτες 10.000 ευρώ είχε φορολογικό συντελεστή 15%. Άρα, πλήρωνε περίπου 2.200 ευρώ. Αυτό το 22% έχει γίνει, όχι τώρα αλλά από την πρώτη τετραετία, 9%. Άρα, είναι 900 ευρώ. Από 22% στο 9%, κέρδος περίπου 1300 ευρώ στον φόρο».

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι «από τις 10 μέχρι τις 15.000 ευρώ – έστω ότι είναι 15.000 ευρώ το ποσό το οποίο φορολογείται ο ελεύθερος επαγγελματίας – ήταν 29% φόρος σε αυτή τη κλίμακα. Αν είναι μέχρι 30 ετών έχει πάει 9%, άρα από 1.450 ευρώ που θα πλήρωνε φόρο για αυτά τα 5.000 – από τα 10 στα 15.000- τώρα θα πληρώσει ένας νέος δικηγόρος, μηχανικός, λογιστής, 450 ευρώ. Άρα, θα γλιτώσει άλλα 1.000 ευρώ φόρο. Ενώ αν είναι πάνω από 30 ετών, από το 29% έχει πάει στο 20% – ήταν 22% έχει πάει πιο κάτω, στο 20% – και αν έχει και ένα παιδί, πάει 18% και πάει λέγοντας. Άρα, ήδη είμαστε 2.300 ευρώ κάτω φόρο».

Συμπλήρωσε επίσης ότι «μετά την 1η πενταετία, ο ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε και τέλος επιτηδεύματος. 650 ευρώ. Έφυγε και το τέλος επιτηδεύματος. Μείον 650 ευρώ λοιπόν σε σχέση με το τι θα πλήρωνε το 2019. Και κάτι ακόμα: Εισφορά αλληλεγγύης, η οποία κατ’ ελάχιστον ήταν 2%. Όπου ας πούμε ότι είναι κάπου στα 300 ευρώ με ένα τέτοιο εισόδημα, άρα άλλα 300 ευρώ λιγότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα αν είναι κάτω από 30 ετών ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αν είναι πάνω από 30 και έχει ένα ή δύο παιδιά, γλιτώνει από 2 έως 3.000 ευρώ σε σχέση με τον φόρο που πλήρωνε πριν από 6 χρόνια, πριν αναλάβει η κυβέρνηση του Κ.Μητσοτάκη».

«Σε όλα αυτά, δεν αναφέρω και τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου για κάθε παραπάνω ευρώ που έβγαζες, πλήρωνες σαν έναν άλλον φόρο για τις ασφαλιστικές σου εισφορές, ενώ θα έπαιρνες την ίδια σύνταξη ασχέτως με το πόσες εισφορές έδινες. Δεν το βάζω αυτό στη συζήτηση, σας μιλώ μόνο για τους φορολογικούς συντελεστές και τους φόρους που πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας» συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Άρα, θεωρώ ότι έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους τους οποίους πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Οι μειώσεις αυτές δεν είναι αμελητέες, έχουν πολύ σημαντικά οφέλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες κι έχουν κάθε λόγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ζητούν περισσότερα. Γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει δεδομένο έναν μισθό, πρέπει να πληρώνει μια σειρά από έξοδα. Και σε μια χώρα που για πολλές δεκαετίες είχε ποινικοποιήσει μια τέτοια επαγγελματική ενασχόληση, χρωστάμε ως κράτος πολλά περισσότερα».

Για τις δηλώσεις Μπαϊρακτάρ ότι και η Τουρκία συνομιλεί με τη Chevron

Κληθείς να σχολιάσει τις Μπαϊρακτάρ ότι και η Τουρκία συνομιλεί με τη Chevron και για LNG αλλά για έρευνες υδρογονανθράκων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε επαφές άλλων κρατών, μεταξύ άλλων δύο κρατών. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι κάθε κίνηση να επιβεβαιώνει αυτό που διαχρονικά η Ελλάδα πρεσβεύει: Τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και βάζει μια σφραγίδα σε όλα όσα υποστηρίζει επίσης διαχρονικά η Ελληνική Δημοκρατία».

«Αυτή ήταν η χθεσινή εξέλιξη, αυτός νομίζω ότι ήταν ο τίτλος της χθεσινής εξέλιξης. Δεν σημαίνει ότι η οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ άλλων κρατών μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση. Ούτε έχει τεθεί κάτι τέτοιο ούτε έχει υπονοηθεί ποτέ κάτι τέτοιο, ειδικά από την αμερικανική πλευρά. Άρα, όχι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία. Και η μεγάλη διαφορά είναι ότι εμείς δεν μιλάμε για συζητήσεις, εμείς μιλάμε για προχωρημένες πια κινήσεις με τον πιο επίσημο τρόπο. Σας παραπέμπω και στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για τα σχετικά αυτά ζητήματα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.