Γ. Αυτιάς: Ευχαριστήρια επιστολή στη φον ντερ Λάιεν για τη σύσταση ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης στην Κύπρο

Ευχαριστήρια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη σύσταση ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης στην Κύπρο, απέστειλε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς.

Ο κ. Αυτιάς εκτίμησε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροής «αφουγκράστηκε το πρόβλημα των ευρωπαίων πολιτών των χωρών του Νότου, οι οποίοι δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές και ανακοίνωσε τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού στόλου».

Χαρακτηρίζει, δε, την πρωτοβουλία της αυτή, ως υψηλού συμβολισμού.

Ολόκληρη η επιστολή

«Αξιότιμη κα Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Η απόφασή σας για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου είναι μία πρωτοβουλία με υψηλό συμβολισμό και πρακτικό αντίκτυπο. Επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πολίτες, που διαπιστώνουν ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρώπης. Ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές κρίσεις της εποχής μας.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίως των χωρών του Νότου και βεβαίως οι συμπατριώτες μου στην Ελλάδα, που κάθε καλοκαίρι δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, αισθάνονται ότι αφουγκραστήκατε το πρόβλημά τους και χαιρετίζουν με αισιοδοξία τη σύσταση του ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης, με βάση την Κύπρο.

Πρόκειται για ένα θέμα που επανειλημμένα είχα θέσει στις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ανακοίνωσή σας συνέπεσε με τη σχετική εισήγησή μου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο.

Σας ευχαριστούμε θερμά, ευελπιστώντας στην αποτελεσματικότητα του νέου αυτού μέτρου.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Αυτιάς

Ευρωβουλευτής ΕΛΚ».