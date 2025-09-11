Live: Η συνέντευξη Τύπου του Σ. Φάμελλου στην 89η ΔΕΘ – «Αδιανόητη κάθε συζήτηση για κατακερματισμό δυνάμεων»

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Αδιανόητη κάθε συζήτηση για κατακερματισμό δυνάμεων

Στη συνέντευξή του, ο κ. Φάμελλος ανέπτυξε τις θέσεις του για τον Αλέξη Τσίπρα και την προοπτική δημιουργίας κόμματος ενώ αναφέρθηκε και στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αποδοκίμασε την άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη και προανήγγειλε πρωτοβουλίες για Φόρουμ διαλόγου ώστε να αποκτήσει προγραμματικό περιεχόμενο ο προοδευτικός διάλογος.

Αδιανόητη χαρακτήρισε κάθε συζήτηση για κατακερματισμό των προοδευτικών δυνάμεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας σε ερώτηση για τις μελλοντικές προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η χθεσινή του αναφορά σε «προσωπικές στρατηγικές αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα και πώς θα τοποθετηθεί ο ίδιος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο», απάντησε: «Πολλές υποθέσεις. H χθεσινή μου τοποθέτηση αφορούσε την προοδευτικής Ελλάδα, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μία προοδευτική κατάσταση για την Ελλάδα. Και είπα ότι χρειάζεται προοδευτική συνεργασία δίχως προσωπικές και κομματικές στρατηγικές και ιδιοτέλειες. Τους τελευταίους μήνες πήραμε πολλές πρωτοβουλίες ( πρόταση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόταση δυσπιστίας, πρωτοβουλία για την Γάζα). Σε αυτή την κοινή προσπάθεια δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις αμφισημίες, εγωισμοί και αναφέρομαι και στην άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και σε στάσεις της Νέας Αριστεράς».

«Πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα» ο Αλέξης Τσίπρας

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα, είναι πολύτιμος συμπαράστασης στην προσπάθεια για την προοδευτική Ελλάδα, δεν τίθενται όροι σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη απαιτείται ενιαία προοδευτική απάντηση. Ανέλαβα σε μία δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Που υπήρχε θέμα αξιοπιστίας. Η λύση για μία προοδευτική Ελλάδα απαιτεί ενότητα. Δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για κατακερματισμό δυνάμεων. Με αυτά που έχει δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας και με αυτά που ξέρω, είναι αδιανόητη κάθε συζήτηση για κατακερματισμό». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η προοδευτική Ελλάδα, με προοδευτική κυβέρνηση που έχει προϋπόθεση έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτεί όμως αυτό και την κινητοποίηση των πολιτών.

Σημείωσε ότι μετά από μία πορεία υποχώρησης και ανυποληψίας ο ΣΥΡΙΖΑ ανακτά την αξιοπιστία του και αυτό αποτυπώνεται έστω και τις δημοσκοπήσεις.

Για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είπε: «Εμείς έχουμε πρόταση προοδευτικής συνεργασίας για να αποτυπωθεί και δημοσκοπικά. Η πρόταση μας αφορούσε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δεχθεί να ανοίξουμε μία τέτοια συζήτηση. Είναι λάθος του κ. Ανδρουλάκη και το έχω ξαναπεί δημόσια, γιατί αυτό μας ζητά η κοινωνία. Η κοινωνία μας λέει: βρείτε τα για να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Με τη Νέα Αριστερά έγιναν κάποια βήματα.

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην πρότασή του για την κοινοβουλευτική συμπόρευση και για την συγκρότηση Φόρουμ διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις. Τις επόμενες εβδομάδες ο προοδευτικός διάλογος πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένο προγραμματικό περιεχόμενο.

Πιστεύω βαθιά στη πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ

Σε συμπληρωματική ερώτηση για το ότι ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για νέα πυξίδα καθώς επίσης για το εάν έχει ρόλο το ΣΥΡΙΖΑ στην χώρα ή εάν χρειάζεται ενδεχομένως ένας νέος φορέας απάντησε: «Η δική μου πυξίδα είναι η πυξίδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής κοινωνίας. Ο στόχος μας είναι μία προοδευτική Ελλάδα. Πιστεύω βαθιά στη κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ». Υπογράμμισε βέβαια ότι είναι απαραίτητο να προκύψει μία ευρύτερη συνεργασία στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τον ρόλο του.

Χθες, από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Φάμελλος ανέπτυξε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία αλλά και την στρατηγική του για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Δίνοντας το γενικό του πλαίσιο είπε πως «η Ελλάδα έχει ανάγκη στρατηγικής και αλλαγής του παραγωγικού και πολιτικού μοντέλου». «Η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προϋποθέτει μια ισχυρή Πολιτεία που θα έχει δημόσια πολιτική στέγης, δημόσια πολιτική νερού και ενέργειας, δημόσια πολιτική προσβασιμότητας και στήριξης των ακριτικών περιοχών. Όμως απαιτεί από όλους και όλες μας να πάρουμε μία συλλογική απόφαση. Να ανατρέψουμε κακώς κείμενα και να στηρίξουμε μία προοδευτική κοινωνική συμφωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνουν ανοιχτά – Δεν θα αμφισβητηθούν τα εργασιακά δικαιώματα

Σε ερώτηση για τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σημείωσε ότι παρέλαβε υποχρεώσεις και ελλείμματα εκατομμυρίων. Είπε ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι βιώσιμα και ότι στηρίζονται από την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Είπε ακόμη ότι «δεν έχουμε καλύψει το έλλειμμα που παρέλαβα» και επανέλαβε την δέσμευση για να παραμείνουν ανοιχτά τα μέσα ενημέρωσης και να μην αμφισβητηθούν τα εργασιακά δικαιώματα.

«Είναι αναξιόπιστος ο Κωστής Χατζηδάκης – αυτή την κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι και το νερό»

«Δεν εμπιστευόμαστε αυτή την κυβέρνηση, έχει βάλει στο μάτι και το νερό», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αμφισβήτησε ευθέως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος είχε χαρακτηρίσει “fake news” τα περί ιδιωτικοποίησης.

Σημείωσε ότι δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος ο υπουργός που έκοψε τούρτα με τους φορείς που ιδιωτικοποίησε και υπενθύμισε ότι μετά την καταστροφή στην Θεσσαλίας, η κυβέρνηση έφτιαξε τον ΟΔΥΧ Θεσσαλίας με τον οποίο εκχώρησε την άρδευση σε ιδιωτική εταιρεία, Ολλανδών με εμπειρίες από την αποικιοκρατία. Παράλληλα σε περιοχές προχωρά σε ΣΔΙΤ διαχείρισης των υδάτων. Κατέληξε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό. «Έχουμε πλήρη πρόταση με σχέδια διαχείρισης των υδάτων που καταρτίσαμε όταν είμαστε στην κυβέρνηση και ότι τα τιμολόγια είναι χαμηλά οφείλονται στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ακόμη.