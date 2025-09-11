Logo Image

ΣΥΡΙΖΑ: Ευχές για καλή σχολική χρονιά «με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία»

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ευχές για καλή σχολική χρονιά «με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία»

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Στο πλευρό μαθητών και εκπαιδευτικών, στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Καλή σχολική χρονιά εύχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, δηλώνοντας πως θα είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία.

«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι χιλιάδες μαθητές που γεμίζουν τα προαύλια των σχολείων, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που τους υποδέχονται, οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στα πρώτα τους σχολικά βήματα, συνθέτουν κάθε 11η του Σεπτέμβρη μια αισιόδοξη εικόνα» αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

«Με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία όλης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία» προσθέτει η Κουμουνδούρου.

