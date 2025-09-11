Logo Image

Κ. Μητσοτάκης: Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας

Πολιτική

Κ. Μητσοτάκης: Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός μετέβη στη Ν. Φιλαδέλφεια για το πρώτο κουδούνι του σχολικού έτους

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρέθη για τον αγιασμό στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Πρόκειται για ένα από τα σχολεία που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», με το οποίο έχουν ανακαινιστεί συνολικά 431 σχολικές μονάδες, ενώ προβλέπεται η αναβάθμιση συνολικά άλλων 2.500 σχολείων.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγιασμός.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube