Κ. Μητσοτάκης: Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρέθη για τον αγιασμό στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης.

Πρόκειται για ένα από τα σχολεία που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», με το οποίο έχουν ανακαινιστεί συνολικά 431 σχολικές μονάδες, ενώ προβλέπεται η αναβάθμιση συνολικά άλλων 2.500 σχολείων.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγιασμός.