Σωκράτης Φάμελλος: Το Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Προοδευτική Ελλάδα

Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία αλλά και την στρατηγική του για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ανέπτυξε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της ΔΕΘ.

Δίνοντας το γενικό του πλαίσιο είπε: «Η Ελλάδα έχει ανάγκη στρατηγικής και αλλαγής του παραγωγικού και πολιτικού μοντέλου. Η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προϋποθέτει μια ισχυρή Πολιτεία που θα έχει δημόσια πολιτική στέγης, δημόσια πολιτική νερού και ενέργειας, δημόσια πολιτική προσβασιμότητας και στήριξης των ακριτικών περιοχών. Όμως απαιτεί από όλους και όλες μας να πάρουμε μία συλλογική απόφαση. Να ανατρέψουμε κακώς κείμενα και να στηρίξουμε μία προοδευτική κοινωνική συμφωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο».

Αναφέρθηκε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και άσκησε συνολική πολιτική κριτική στην εξαετία Μητσοτάκη υποστηρίζοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης από το 2019 και μετά, αντί να εκμεταλλευτεί την παρακαταθήκη που του αφήσαμε για να υλοποιήσει πολιτικές προς όφελος του λαού, εφαρμόζει το καταστροφικό σχέδιο Πισσαρίδη, που προβλέπει περιορισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμπίεση της εργασίας, αδυναμία να τα βγάλουν πέρα οι οικογένειες, αλλά κέρδη για τους μεγάλους και τους λίγους φίλους του.

Χαρακτήρισε εξαπάτηση τις φοροαπαλλαγές προκειμένου να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς υπέρ του και πρόσθεσε: « Η μόνη του προτεραιότητα είναι η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών. Και η κυριαρχία μίας άγριας δύσης, χωρίς κανόνες που ευνοεί τους κολλητούς. Δεν έχει καμία στόχευση στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που έχει χαμηλή προστιθέμενη αξία και αυξάνει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστεύει στις προοδευτικές συγκλίσεις. Γιατί μόνο μία κοινωνική πλειοψηφία μπορεί να φέρει ξανά τη δικαιοσύνη και να στηρίξει την αναγέννηση της χώρας. Είχαμε αρνήσεις -κάποιες για μένα ανεξήγητες-, είχαμε και καλές συνεργασίες. Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μιλήσουν ξεκάθαρα. Θα επιλέξουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος; Εφόσον όμως οι ηγεσίες το αρνούνται ή το καθυστερούν, η δική μας επιλογή είναι να απευθύνουμε αυτή την πρόταση κοινωνικής συμφωνίας στην κοινωνία.

Έδωσε έμμεση απάντηση στην φημολογία για την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: «Eνας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πλήρες τεκμηριωμένο πρόγραμμα και πρόταση διακυβέρνησης για μία Προοδευτική Ελλάδα είναι, όχι μόνο ικανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά και η μόνη εγγύηση ότι το πηδάλιο της χώρας θα στρίψει προς την πρόοδο. Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές που εξυπηρετούν μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει».

Έστρεψε τα πυρά του και κατά της Πλεύσης Ελευθερίας: «Ούτε φυσικά η λύση βρίσκεται σε δήθεν αντισυστημικές δυνάμεις που λειτουργούν σαν βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνικής οργής, αλλά δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Γιατί δεν έχουν πρόγραμμα ούτε εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Ανέπτυξε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ:

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη δίκαιη φορολογική πολιτική απαιτείται άλλη φορολογική στρατηγική:

– Μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα για 1 χρόνο και στη συνέχεια αναμόρφωση του ΦΠΑ με ένταξη των τροφίμων στη χαμηλή κατηγορία και προοδευτική μείωση συντελεστών ΦΠΑ.

Πλήρης επαναφορά του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ.

Φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τιμαριθμοποίηση φορολογίας

Ένταξη στην κλίμακα φορολογίας των μερισμάτων.

Μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να ωφεληθεί η μικρή ιδιοκτησία.

Κατάργηση του άδικου μέτρου της ΝΔ της τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

Αφορολόγητο και για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μείωση της προκαταβολής φόρου στο μισό για όλους.

Αύξηση του ορίου τζίρου για ένταξη στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του ΦΠΑ, από 10.000 σε 30.000 ευρώ.

Για την καταπολέμηση της Ακρίβειας:

Έλεγχος και διακοπή των υπερκερδών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και διύλισης, με θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους.

Δημόσια ΔΕΗ, με ρυθμιστικό ρόλο συγκράτησης τιμών και δημόσιες επενδύσεις αποθήκευσης και δικτύων.

Μόνιμο ετήσιο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” για νοικοκυριά και επιχειρήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Κατά προτεραιότητα άδειες ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και ενεργειακές κοινότητες.

Για το Ιδιωτικό Χρέος:

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων με διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και κεφαλαίου κατά περίπτωση, με άμεση αποδέσμευση λογαριασμών.

Ειδική πρόνοια για όσους βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Επίσπευση διαδικασιών εξωδικαστικού.

Προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

Αύξηση του ορίου του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 1.750 ευρώ.

Για την ενίσχυση της ρευστότητας:

Ενίσχυση της παρουσίας του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να έχει ρυθμιστικό ρόλο στον ανταγωνισμό προς όφελος των πολλών, που αποκλείονται.

Ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Μικροπιστώσεων, της Αναπτυξιακής τράπεζας και των Συνεταιριστικών τραπεζών.

Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης για επενδύσεις καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στην περιφέρεια, με προϋπόθεση τον πράσινο

και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για την ενίσχυση του εισοδήματος:

Κάλυψη του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Επέκταση κατά δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας σε επισιτισμό και τουρισμό.

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και καταπολέμηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Και προφανώς ούτε κουβέντα για 13ωρη εργασία.

Για τους Συνταξιούχους:

Επαναφορά 13ης σύνταξης, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

Καμία συζήτηση για αλλαγή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης των χαμηλοσυνταξιούχων του ΟΓΑ.

Δημόσια Καθολική Υγεία με:

Αύξηση της χρηματοδότησης με στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 7,5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

Διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ και αύξηση των αποδοχών του μη ιατρικού προσωπικού.

Προκήρυξη 15.000 νέων μόνιμων θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επικουρικών.

Κατοχύρωση της πλήρους & αποκλειστικής Απασχόλησης στο ΕΣΥ.

Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

Δημόσια πολιτική για το φάρμακο.

Για την Παιδεία:

Αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

Μόνιμοι διορισμοί για πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, με ενίσχυση της ειδικής αγωγής.

Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, και αναβάθμιση τους με κατάργηση των ιδιωτικών ΑΕΙ, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Διπλασιασμός του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο με την ένταξη όλων των υπαρχόντων τύπων λυκείων.

Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών/τριων σε 20 ανά τμήμα.

Διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Στεγαστική πολιτική:

Η πολιτική στέγης γίνεται δημόσια πολιτική.

Με προστασία της α’ κατοικίας.

Ρύθμιση των αυξήσεων και της διάρκειας των μισθώσεων.

Κατασκευή/ανακατασκευή κοινωνικής κατοικίας σε όλη τη χώρα με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με στόχο τη διάθεση 15.000 νέων κατοικιών το χρόνο, μέχρι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημοσίων λειτουργών και πλήρης κάλυψη στέγης για πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και γιατρούς σε νησιά, ορεινές και ακριτικές περιοχές για την πρώτη 3ετία.

Εθνικό πρόγραμμα Φοιτητικής Στέγης.

Ρύθμιση και έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την εξωτερική πολιτική είπε:

«Στόχος μας είναι μια πολυδιάστατη, ενεργητική και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19, με κορυφαίο παράδειγμα. Δεν ανεχόμαστε να μετράμε ήττες και υποχωρήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, όπως το καλώδιο προς Κύπρο, το τουρκολιβυκό, τις βόλτες του Oruc Reis, την κρίση με τη Λιβύη, την προ των πυλών συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, την κρίση στο Σινά και φυσικά τη ντροπιαστική στήριξη των εγκληματικών σχεδίων Νετανιάχου και την καθυστέρηση μέτρων και κυρώσεων κατά του Ισραήλ, που υλοποιεί σχέδιο λιμού και γενοκτονίας στη Γάζα».