Κυρ. Μητσοτάκης: Ραντεβού στις κάλπες στις εκλογές του 2027 που θα κριθούμε συνολικά για το έργο μας

«Ραντεβού στις κάλπες στις εκλογές του 2027 που θα κριθούμε συνολικά για το έργο μας» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών σε καφέ στο Χαϊδάρι.

Ο πρωθυπουργός αρχικά μίλησε για τη συνάντηση που είχε με κάποιον Χαϊδαριώτη ο οποίος είναι από τους πρώτους αποδέκτες του προγράμματος για την παράδοση φαρμάκων κατ’ οίκον. «Είναι μία από τις πολλές μικρές αλλαγές για να κάνουμε τις ζωές των συμπολιτών καλύτερες μέρα με τη μέρα», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε όσα είπε στη ΔΕΘ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είπε ότι ανακοίνωσε μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση η οποία έχει σκοπό να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν από μειώσεις φόρων.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιστρέφει το πλεόνασμα της ανάπτυξης και πως είμαστε η εξαίρεση στην Ευρώπη καθώς οι περισσότερες χώρες μειώνουν δαπάνες και αυξάνουν φόρους. «Εμείς αυξάνουμε δαπάνες και μειώνουμε φόρους και αυτό είναι το επιστέγασμα μιας συνετής πολιτικής», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι προτεραιότητα είναι οι οικογένειες με παιδιά καθώς «όσο περισσότερα παιδιά έχετε, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνετε». Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως οι αυξήσεις είναι πολύ σημαντικές και θα τις δουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 2026.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο μήνυμα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νέων με μηδέν φόρο για όσους είναι μέχρι 25 ετών και με μείωση φόρου από το 22% στο 9% για όσους είναι 25 έως 30 ετών.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στον μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ στα επόμενα δύο χρόνια στους οικισμούς κάτω των 1500 ατόμων για πρώτη κατοικία αλλά και στη μείωση 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά.

«Όταν υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Όσο η οικονομία αναπτύσσεται, θα επιστρέφουμε μέρισμα ανάπτυξης. Δίνουμε έμφαση στη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, τις δημόσιες υπηρεσίες. Το κράτος κοντά στον πολίτη», συμπλήρωσε.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς αύριο, ευχήθηκε καλή αρχή στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και υπενθύμισε ότι 430 σχολεία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και το ίδιο θα συμβεί σε άλλα 2000 μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και με πόρους 300 εκατ. της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

«Εμείς τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις τις τιμούμε στο ακέραιο. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό να δώσουμε υποσχέσεις για κάτι που δεν θα κάνουμε, ούτε θα ξοδέψουμε χρήματα που δεν έχουμε», τόνισε και κάλεσε τους πολίτες κάθε φορά που ακούν υποσχέσεις και ακοστολόγητα μέτρα από την αντιπολίτευση, να αναρωτιούνται πως θα χρηματοδοτηθούν.

«Δεν πάει καιρός που η Ελλάδα ήταν στο χείλος του γκρεμού», πρόσθεσε και υπενθύμισε ότι η ΝΔ έβαλε πλάτη το 2015 και στη συνέχεια «ο κ. Τσίπρας εξαπάτησε τους πολιτικούς αρχηγούς, οδήγησε τη χώρα σε εκλογές και έκανε την Ελλάδα ουραγό». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «αυτό που χτίζουμε βήμα βήμα μπορεί υπό προϋποθέσεις να γκρεμιστεί». Επίσης μίλησε για την σημασία της πολιτικής σταθερότητας και τόνισε πως είναι σημαντικό που υπάρχει μονοκομματική κυβέρνηση με ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.