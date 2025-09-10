Μητσοτάκης για Chevron: Πολύ σημαντική εξέλιξη για τη γεωπολιτική θέση της χώρας

Για μία πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά τη γεωπολιτική θέση της χώρας, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις έρηυνες των υδρογονανθράκων από την κοινοπραξία HelleniQ Εnergy και τη Chevron.

Kατά τη διάρκεια περιοδείας του στο Χαϊδάρι, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως την «καλύτερη απόδειξη του τρόπου που η κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας».

«Μετατρεπόμαστε σε ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο κάτι που αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ε.Ε. αλλά και από τις ΗΠΑ», σημείσε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας:

«Αύριο θα υποδεχθώ στο Μαξίμου στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα τον Αμερικανό υπουργό εσωτερικών που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ενέργειας για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς το στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας».