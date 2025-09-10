Συνάντηση προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, με το Δ.Σ. της ΔΕΘ-HELEXPO

Την ανάγκη να αναπλασθεί η ΔΕΘ ως ένα δημόσιο, σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που θα ανήκει στην πόλη υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, κ. Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη σημερινή του συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 89η ΔΕΘ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του εκθεσιακού φορέα, κ. Τάσος Τζήκας, τόνισε πως πρέπει να εκμεταλλευτούμε το momentum για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη ένα εκθεσιακό κέντρο-στολίδι, που θα είναι ανταγωνιστικό και ελκυστικό. Αναφερόμενος δε στην 89η ΔΕΘ σημείωσε πως η επισκεψιμότητα «τρέχει» τις πρώτες ημέρες με αύξηση 30-40%.