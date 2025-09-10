Ένοπλες Δυνάμεις: Η Ελλάδα σε πολυεθνική διακλαδική άσκηση στην Αίγυπτο

Στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση «Bright Star 25» που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου συμμετέχουν οι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από 28 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου.

Η «Bright Star 25» συνδιοργανώνεται και διεξάγεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, είναι τύπου ΤΑΜΣ – FTX/CPX (Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων – Field Training Exercise/Command Post Exercise) και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής πολυεθνικών ασκήσεων των συμμετεχόντων.

Στην άσκηση συμμετέχουν 40 χώρες, καθώς επίσης και προσωπικό της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (International Committee of the Red Cross – ICRC) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization for Migration – IOM).

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με ιπτάμενα μέσα του Στρατού Ξηράς, μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ καθώς επίσης και επιτελείς και συνδέσμους.

Η «Bright Star 25» περιλαμβάνει την εκτέλεση πολλαπλών επιχειρησιακών αντικειμένων τα οποία, στο πλαίσιο διεξαγωγής Ημερών Διακεκριμένων Επισκεπτών (ΗΔΕ – DV Day/Distinguished Visitors Day), συνδυάζονται σε ξεχωριστές ασκήσεις ειδικών, αμφίβιων επιχειρήσεων και μιας συνδυασμένης άσκησης με πραγματικά πυρά (CALFEX – Combined Arms Live Fire Exercise).

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μετέβη στην περιοχή διεξαγωγής της ΗΔΕ, όπου και παρακολούθησε τα αντικείμενα που εκτελέστηκαν κατά την CALFEX.

Στο πλαίσιο της ΗΔΕ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον υπουργό Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου General Abdel Mageed Ahmed Abdel Mageed Saqr, καθώς επίσης και τον ομόλογό του, Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa, οι οποίοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το επίπεδο επαγγελματισμού και εκπαίδευσης του συμμετέχοντος προσωπικού και μέσων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα συζήτησαν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου αλλά και για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνέχεια, κατόπιν πρωτοβουλίας του διοικητή της U.S. CENTCOM (United States Central Command) Admiral Brad Cooper, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αντάλλαξε απόψεις με τον διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων αναφορικά με την υψηλού επιπέδου διμερή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς επίσης και το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μετά το πέρας της ΗΔΕ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στο ελληνικό στρατιωτικό μνημείο του Ελ Αλαμέιν, όπου κατέθεσε στέφανο, αποτίοντας φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους Έλληνες πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες, που πολέμησαν στην ιστορική μάχη υπέρ των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας.