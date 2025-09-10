Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την Υγεία σε είδος πολυτελείας – Το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, την οποία εγκαλεί για τη διόγκωση του κόστους νοσηλείας και των ιδιωτικών δαπανών υγείας, ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η υγεία μετατρέπεται μεθοδικά σε είδος πολυτελείας. Η πραγματικότητα στη χώρα μας είναι σκληρή: οι δημόσιες δαπάνες υγείας καλύπτουν μόλις το 61% των συνολικών ετήσιων δαπανών» σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως τονίζει «η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πληρώνουν από το υστέρημα τους 2,7 φορές περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι για πολυτελείς υπηρεσίες αλλά για τα αυτονόητα, φάρμακα, ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, νοσηλείες».

Δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια στις χρεώσεις των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας

Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η υγεία μετατρέπεται μεθοδικά σε είδος πολυτελείας.

Η πραγματικότητα στη χώρα μας είναι σκληρή: οι δημόσιες δαπάνες υγείας καλύπτουν μόλις το 61% των συνολικών ετήσιων δαπανών.

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη… pic.twitter.com/1a8P73RPSY — Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 10, 2025

«Το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά, ενώ οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας έχουν εκτοξευθεί στο 21,9% έναντι 5,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί έξι χρόνια τώρα με μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση την κυβέρνηση να επιτρέπει την ανάπτυξη καταχρηστικών πρακτικών. Χιλιάδες ασθενείς βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση βλέποντας το κόστος της νοσηλείας τους να διογκώνεται» προσθέτει.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει πως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, όπως κατέθεσε τροπολογία για τη διαφάνεια στα ασφάλιστρα υγείας, έτσι πήρε την πρωτοβουλία να καταθέσει και τροπολογία που προστατεύει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας.

Οι κύριες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής:

Υποχρεωτική εφαρμογή του Συστήματος Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs) για σαφή κοστολόγηση και ενημέρωση του ασθενούς πριν τη νοσηλεία.

Εξατομικευμένη ενημέρωση: Έγκαιρη, γραπτή και σαφής ενημέρωση των ασθενών για το κόστος νοσηλείας, τις ιατρικές πράξεις και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πριν την έναρξη της θεραπείας.

Κάλυψη αποκλίσεων κόστους (π.χ. παράταση νοσηλείας, επιπλοκές) χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός αν αλλάξει η διαγνωστική ομάδα.

Απαγόρευση αιφνιδιαστικών χρεώσεων και παράνομων επιβαρύνσεων, με σαφή πρόβλεψη ότι κάθε πρόσθετο κόστος πρέπει να αιτιολογείται και να αποδεικνύεται.

Αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και διοικητικά εργαλεία ελέγχου των τιμολογιακών πρακτικών.

Προστασία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με ρητή υποχρέωση ενημέρωσης για διαφορές κλινών και χρεώσεων, καθώς και συνυπευθυνότητα του ΕΟΠΥΥ για τις παραβιάσεις των συμβεβλημένων κλινικών.

Απαγόρευση επιβολής αυξημένων χρεώσεων εξαιτίας ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενούς και απαγόρευση διαφοροποίησης χρεώσεων ιατρικών πράξεων εξαιτίας της κατηγορίας νοσηλείας.

Θεσμοθέτηση μέγιστων ορίων τιμολόγησης σε περιπτώσεις υπερβολικών αποκλίσεων κόστους.

Ενίσχυση ανταγωνισμού με πρόβλεψη για διεύρυνση των πράξεων που επιτρέπεται να διενεργούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και απαλλαγή από εκπτώσεις (rebates) για επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές των μικρών – μεσαίων κλινικών.

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με τις πρωτοβουλίες του, δίνει καθημερινά μάχη για να μειώσει το κόστος ζωής και να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Γιατί μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, δεν μπορεί να είναι μια δίκαιη Ελλάδα για όλους» καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης.