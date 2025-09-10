Κ. Μητσοτάκης προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Το θάρρος των πυροσβεστών ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για όσα είπε από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τους Έλληνες δασοπυροσβέστες.

«Ευχαριστώ την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την τιμή που αποδόθηκε στους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης — ενωμένοι προστατεύουμε (την Ευρώπη), ενωμένοι νικάμε», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης στα αγγλικά στο Χ.