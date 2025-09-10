ΥΠΕΞ: Βαθιά ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα

Τη βαθιά του ανησυχία για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως συνιστά παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Ακολουθεί η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Βαθιά ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα. Συνιστά παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Η Ελλάδα ζητεί αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή».