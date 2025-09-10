Logo Image

ΥΠΕΞ: Βαθιά ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα

ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / INTIME NEWS

Τη βαθιά του ανησυχία για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως συνιστά παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθεί η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Βαθιά ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα. Συνιστά παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Η Ελλάδα ζητεί αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

