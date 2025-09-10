Logo Image

Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με πολίτες στο Χαϊδάρι το απόγευμα

Πολιτική

Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με πολίτες στο Χαϊδάρι το απόγευμα

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Όπως ανακοίνωσε η Ν.Δ., η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 18.30

Με πολίτες στο Χαϊδάρι θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε η Ν.Δ., η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 18.30.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube