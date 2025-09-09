Κ. Χατζηδάκης: Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να πιστεύει στην πολιτική των λεφτόδεντρων

Στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα μέτρα στήριξης και τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε η κυβέρνηση, απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης.

«Εάν η αντιπολίτευση εξακολουθεί να πιστεύει στην πολιτική των λεφτόδεντρων, είναι και αυτό μια προσέγγιση. Η διαφορά είναι ότι εδώ προερχόμαστε από μια πολύ δραματική εμπειρία της περασμένης δεκαετίας που ακριβώς συνδέθηκε με το ότι ζούσαμε πάνω από τις δυνάμεις μας, ότι η χώρα είχε υπερδανειστεί, ότι είχαμε μεγάλα ελλείμματα κλπ. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε;», διερωτήθηκε, μιλώντας στο Action24.

«Εμείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και το 2019 και το 2023 μείναμε σε μια γραμμή υπευθυνότητας. Σε αυτή τη γραμμή συνεχίζουμε. Και με αυτή τη γραμμή, ανάπτυξη από τη μια πλευρά, περιορισμός φοροδιαφυγής από την άλλη, μπορούμε και πάμε σε μια διανομή κοινωνικών μερισμάτων που έγιναν και τα περασμένα χρόνια. Έγινε έντονα φέτος και μάλιστα δύο φορές – τον Απρίλιο και τώρα – και θα γίνει και του χρόνου», πρόσθεσε.