Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία επικύρωσής της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Tην επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου στην Γερουσία των ΗΠΑ, η διαδικασία επικύρωσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν, κατέθεσε σχετικό ψήφισμα κάνοντας ουσιαστικά τα πρώτα διαδικαστικά βήματα για να ξεμπλοκάρει τις καθυστερήσεις των Δημοκρατικών στις επικυρώσεις των υποψηφίων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», ώστε να αλλάξουν μονομερώς τους κανόνες της Γερουσίας και να επιτρέψουν την συνολική επικύρωση αξιωματούχων, οι διορισμοί των οποίων εκκρεμούν για μήνες.