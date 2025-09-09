Αδ. Γεωργιάδης: Σε αναστολή τέθηκε ο ιατρός που κατηγορείται ότι ζητούσε «φακελάκι»

Ο Διευθυντής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που συνελήφθη με την κατηγορία ότι ζητούσε «φακελάκι» από τους ασθενείς του τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα ο υπουργός ανέφερε:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».