Χ. Δούκας: «Η Γάζα αιμορραγεί, πρέπει να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία των Παλαιστινίων»

Για το δράμα της εξόντωσης και του διωγμού του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη μίλησαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικολά Καναβάτι και ο Παλαιστίνιος πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρκχομ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στο Δημαρχείο Αθηνών.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Η Βηθλεέμ, μία πόλη-σύμβολο του χριστιανισμού, βρίσκεται μισή ώρα από τη Γάζα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει την υπό πολιορκία πόλη. Έχει και η ίδια τρομακτικά προβλήματα. Η Γάζα αιμορραγεί. Ο παλαιστινιακός λαός εκτοπίζεται βίαια από την εστία του. Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, με τη συνεχιζόμενη κατοχή, την εξαθλίωση και την καταστροφή δεν μπορεί να περιγραφεί με απλές λέξεις. Ως Δήμαρχος της Αθήνας, στις 27 Αυγούστου, εισηγήθηκα προς το Δημοτικό Συμβούλιο -και υπερψηφίστηκε- ψήφισμα καταδίκης των εγκλημάτων του Ισραήλ και αναγνώριση -χωρίς άλλες καθυστερήσεις- του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, κάτι που ήδη έχει γίνει από 147 χώρες. Πρέπει να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Να μπει ένα τέλος στα εγκλήματα πολέμου».

Από την πλευρά του ο Μαχέρ Νικολά Καναβάτι, Δήμαρχος της ιστορικής πόλης Βηθλεέμ, που βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρθηκε στις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη: «Τα παιδιά στη Γάζα λιμοκτονούν, γειτονιές αφανίζονται, δεν υπάρχουν νερό και ρεύμα, δεν υπάρχουν φάρμακα και νοσοκομεία. Η κατάσταση στη Βηθλεέμ είναι επίσης πολύ δύσκολη. Μετά την έναρξη του πολέμου, μαγαζιά έκλεισαν, η ανεργία αυξήθηκε, περισσότεροι εποικισμοί δημιουργήθηκαν, οι οποίοι πνίγουν την πόλη. Τα πάντα καταρρέουν. Οτιδήποτε κινείται στη Γάζα αποτελεί στόχο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δυτική Όχθη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταλάβει ότι αυτοί που κατοικούν στην Παλαιστίνη είναι άνθρωποι και πρέπει να έχουν τη μεταχείριση που τους αξίζει».

Ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές Αρχές συλλαμβάνουν παράνομα Δημάρχους, όπως συνέβη με τον Δήμαρχο της Χεβρώνας, ο οποίος, όπως είπε, κρατείται επί έξι μήνες χωρίς λόγο.

Στους ιστορικούς δεσμούς, που ενώνουν τον ελληνικό και τον παλαιστινιακό λαό, αναφέρθηκε ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ελλάδα, Γιούσεφ Ντόρκχομ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους Έλληνες πολίτες για την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους ζήτησε από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: «Η Γάζα αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται, σε μία απόπειρα εξάλειψης κάθε ιστορικού ίχνους που συνδέει τον παλαιστινιακό με τον ελληνικό λαό, σε μία απόπειρα διαγραφής κάθε ίχνους κοινής κουλτούρας. Ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα πάρει την απόφαση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με τα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα, ούτως ώστε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση να έχει ως βάση τη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα είναι και τα δύο διεθνώς αναγνωρισμένα».

Στην παρέμβασή της, η γιατρός και εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), Ελένη Κάκαλου, αναφέρθηκε στην καθημερινή μάχη που δίνουν οι ίδιοι για την επιβίωση των Παλαιστινίων, ως αυτόπτες μάρτυρες της γενοκτονίας που εκτυλίσσεται στη Γάζα: «Η χρήση του λιμού ως όπλο πολέμου είναι η πιο ακραία μορφή βίας που μπορεί να ασκηθεί σε ανθρώπους. Πρέπει να ασκηθεί πίεση προς το Ισραήλ να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία».

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον μεγάλο αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα: «Πάνω από 250 δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάλυπταν τα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν δολοφονηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα ο Independent βγήκε με ένα ολόλευκο πρωτοσέλιδο λέγοντας ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρξει κανένας να κάνει ανταπόκριση. Κανένας δυτικός δημοσιογράφος δεν μπορεί να περάσει και να κάνει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα στη Γάζα».

Κατά την επίσκεψή του, ο Δήμαρχος Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικολά Καναβάτι, πρόσφερε στον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ανάγλυφη απεικόνιση του Μυστικού Δείπνου, σύμβολο βαθιάς πίστης.

Αδελφοποίηση του Δήμου Αθηναίων με τον Δήμο Βηθλεέμ

H αδελφοποίηση Αθήνας και Βηθλεέμ συμφωνήθηκε τον Μάιο του 1986 και ανανεώθηκε τον Αύγουστο του 2021. Οι δύο Δήμαρχοι συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία με πολιτιστικές κι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα, καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Μαζί με τον Παλαιστίνιο πρέσβη, Γιούσεφ Ντόρκχομ, επισκέφθηκαν, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού. Τον Μάιο, το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα για άμεση κατάπαυση του πυρός, καταδικάζοντας τη γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, ενώ τον Αύγουστο επανήλθε με νέο ψήφισμα, ζητώντας να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τη στήριξη αυτή απέδειξε και έμπρακτα, με τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τον Ιούνιο για την ενίσχυση των Παλαιστίνιων προσφύγων.