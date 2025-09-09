Κ. Μητσοτάκης: Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς

«Τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» που έχει κεντρικό σκοπό τη μείωση των φόρων και την αύξηση των καθαρών μισθών χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Επίσημα ο πολιτικός χρόνος ξεκινά με τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Είχα την ευκαιρία να περιγράψω ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που αποσκοπεί στη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας» ανέφερε.

Όπως είπε, «επιλογή της κυβέρνησης να διοχετεύσει τον δημιοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης, με έναν διαφορετικό, πιο στοχευμένο τρόπο. Και να προβεί σε μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που έχει έναν κεντρικό σκοπό: Μειώνουμε φόρους αυξάνουμε καθαρούς μισθούς αλλά το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την έμφαση που δίνεται στις οικογένειες με παιδιά, στη στοχευμένη παρέμβαση για τους νέους, κάνοντας λόγο για «σημαντικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς».

Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη «στήριξη της ελληνικής Περιφέρειας και την απόφασή μας εντός διετίας να καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ για την α’ κατοικία σε όλα τα ελληνικά χωριά». «Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουε την Περιφέρεια» ανέφερε, κάνοντας δική μνεία και στη «σημαντική παρέμβση που αφορά τη μειωση ΦΠΑ στα ακρτιτικά νησιά».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες που είναι το επιστέγσμα μίας συνετής οικονομικής πολιτκής που θα έχει και βάθος και συνέχεια» πρόσθεσε.

«Επιστρέφουμε στην κοινωνία το αναπτυξιακό πλεόνασμα με δίκαιο τρόπο»

Όπως είπε, ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης στοχεύει το αναπτυξιακό πλεόνασμα να επιστρέφεται στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο.

Σημείωσε δε πως οι πολίτες θα δουν αυτές τις αυξήσεις στους μισθούς από τον Ιάνουριο του 2026, από την πρώτη τους μισθοδοσία.

Υπενθύμισε επιπλέον πως η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα 1,5 δισ. από τον περασμένο Μάιο. Ανέφερε επίσης πως οι συνταξιούχοι θα δουν τον Νοέμβριο 250 ευρώ στον λογαριασμό τους, «μία μονιμη στήριξη», όπως είπε, και όλοι οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ενοίκιο ως μέτρο στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση.

Κ. Τασούλας: Υπ’ αριθμόν 1 αντίπαλος της κοινωνίας η ακρίβεια

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι ήταν μεγάλη η ανάγκη να ακουστούν ανακουφιστικά μέτρα για νέους, συνταξιούχους και πολύτεκνους. «Γνωρίζετε και εσείς κ. πρόεδρε ότι ο υπ’ αριθμόν 1 αντίπαλος της κοινωνίας μας είναι η ακρίβεια και τα εργαλεία αντιμετώπισης της θα πρέπει να είναι σταθερά, μόνιμα, να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου και να προέρχονται από μία οικονομία που μπορεί να τα υποστεί» τόνισε.

