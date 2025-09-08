Κ. Πιερρακάκης για φοροελαφρύνσεις: Άστοχη η κριτική από την αντιπολίτευση – Από τη μείωση του ΦΠΑ μόνο το 19% φτάνει στον καταναλωτή

Για τα μέτρα στήριξης και τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε η κυβέρνηση, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι δεν εξαγγέλθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: «Ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισεκ. για το 2026, τα μέτρα γίνονται 2,5 δισεκ. – αυτό είναι το μεσοσταθμικό κόστος το 2027 – το 1,76 είναι το απώτατο όριο. Θα θέλαμε να έχουμε χώρο να κάνουμε και άλλα πολλά πράγματα; Θα θέλαμε αλλά ο χώρος αυτός δεν υπάρχει», ανάφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Αναφορικά με το υπερπλεόνασμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολίασε: «Άστοχη η κριτική από την αντιπολίτευση, γιατί αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 4,8% κατ’αρχήν, το κανονικό είναι 1,3%. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ακόμα μεγάλο χρέος. Σε κάθε περίπτωση έχουμε νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο».

Μάλιστα, σχολίασε δηκτικά: «Έχουμε δει τη διαφορά να έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο οδήγησε σε μνημόνια. Εμείς δεν σκοπεύουμε να περάσουμε ούτε ως γενιά, θα πω, τον λογαριασμό στους επόμενους».

Όσον αφορά την κριτική για την μείωση του ΦΠΑ, ο κ. Πιερρακάκης είπε χαρακτηριστικά: «Έχεις χώρο 1,76 δισεκ. Ρωτώ ρητορικά και όσους μας βλέπουν. Προτιμούν αυτά να φτάσουν απευθείας στους ίδιους ή να διαμεσολαβηθούν; Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος: Μειώνεις τον ΦΠΑ, πόσο φτάνει στον πολίτη; Πόσο φτάνει στον καταναλωτή; 19%».

Για την μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά

«Θέλω να αναφερθώ στα ακριτικά νησιά. Εκεί έχουμε μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία μας το επιτρέπει, τα ξεχωρίζει», είπε αναφερόμενος για τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Η Ελλάδα από σήμερα, απ’όταν ψηφιστούν τα μέτρα, τον τρόπο που φορολογεί. Θα το κάνει με βάση την οικογένεια, με βάση την ηλικία, τους νέους. Αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας», πρόσθεσε.

Επανερχόμενος στο ζήτημα του ΦΠΑ στα νησιά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε: «Είχαμε ήδη χαμηλό ΦΠΑ σε κάποια νησιά. Δεν μπορείς όμως να έχεις τη Χίο και να έχεις τα Ψαρά που είναι δίπλα, μικρά νησιά μέχρι 20.000 κατοίκους. Δεύτερον, εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε και τις επιχειρήσεις περισσότερο γιατί ανήκουν σε ντόπιους. Είναι ακρίτες, είναι άνθρωποι που ζουν στα σύνορα και πρέπει να τους στηρίξουμε παραπάνω».

Αιχμές για τον Αλ. Τσίπρα

«Άκουσα από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, μια νέα έννοια να αναδύεται, την έννοια του ‘’πατριωτικού φόρου’’. Η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές, όχι πατριωτικούς φόρους. Γιατί διαπιστώσαμε από την ιστορία μας ότι όσοι ήρθαν να πουν για πατριωτικούς φόρους δεν τίμησαν το πρώτο συνθετικό, την πρώτη λέξη από τις δύο», υπογράμμισε σχολιάζοντας όσα είπε τις προηγούμενες ημέρες από τη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός.

Για το ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τιμαριθμοποίηση, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε: «Άκουγα μια κριτική από την αντιπολίτευση, μια συζήτηση από την αντιπολίτευση περί τιμαριθμοποίησης το τελευταίο διάστημα.Το κοστολογήσαμε. Η τιμαριθμοποίηση κάνει 400 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη χρονιά. Η μείωση των συντελεστών, όπως την κάνουμε εμείς, κάνει 1,6 δισ.ευρώ. Αυτό που κάναμε είναι τετραπλάσιο και θα το δουν. Ξέρετε, τα λόγια παίζουν έναν ρόλο. Τον πολύ σημαντικότερο ρόλο τον παίζουν οι πράξεις. Ο κόσμος θα το δει στους λογαριασμούς του από 1/1/2026. Θα φανεί ποια είναι η αξία αυτών των μέτρων και θα φανεί και ποια είναι η στόχευση. Και είναι πολύ σημαντικό για λόγους δικαιοσύνης να υπάρχει στόχευση».