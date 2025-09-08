Μάθιου Λοτζ στη «Ν» για επιστροφή Γλυπτών Παρθενώνα: «Η βρετανική κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο, αν συμφωνήσουν Ελλάδα και Βρετανικό Μουσείο»

«Υπάρχει μια ανάγκη για να βρούμε κοινούς τρόπους ως ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίζουμε τις απειλές. Παρ’ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα είναι σε διαφορετικές άκρες, αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα», δήλωσε ο πρέσβης της Βρετανίας στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Naftemporiki TV και τον διευθυντή της ιστοσελίδας της Ναυτεμπορικής, Μιχάλη Ψύλο, στο πλαίσιο της 89ς ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του μεταναστευτικού, ο κ. Λοτζ τόνισε: «Το σημαντικό είναι ότι και οι δύο κυβερνήσεις έχουν δεχτεί ότι μια χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα μόνη της. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικά πρέπει να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε την επιρροή που έχουμε για την επιστροφή [μεταναστών], για μια συζήτηση στο Στρασβούργο πώς μπορεί να δουλέψει το νομικό πλαίσιο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια «πιο στενή συνεργασία των αρχών» Ελλάδας και Βρετανίας.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερωτηθείς αν βλέπει να είναι ρεαλιστική και χρονικά κοντά μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, ο Βρετανός πρέσβης είπε χαρακτηριστικά: «Είμαστε 3,5 χρόνια μετά την εισβολή, μια εισβολή που όλοι – και ο Πούτιν – περίμεναν ότι θα ήταν πολύ γρήγορη, θα κατάφερναν να πάνε οι Ρώσοι στρατιώτες προς το Κίεβο. Δεν έγινε. Συγχαρητήρια και μπράβο στους Ουκρανούς που πολεμούν κάθε μέρα σε απίστευτες συνθήκες και χρειάζονται και την τιμή και τον σεβασμό μας».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτή η παράνομη εισβολή, μας δείχνει ότι δεν είναι μόνο κάτι πολύ άσχημο που χάνουν τις ζωές τους παιδιά και καταρρέουν υποδομές, είναι μια μάχη για τις αξίες μας για την κυριαρχία, για μια ελεύθερη χώρα», πρόσθεσε.

«Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι και να είμαστε σκληροί για την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Που δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός. Χρειάζεται, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί, οι Ευρωπαίοι, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και άλλοι, προσπαθούμε όλοι αλλά μέχρι να δείξει ο Πούτιν ότι είναι έτοιμος για μια σωστή διαπραγμάτευση – που ήδη δείχνει ο Ζελένσκι – δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα έλεγα», υπογράμμισε ο κ. Λοτζ.

Για το Κυπριακό

Σχετικά με το Κυπριακό, ο Βρετανός πρέσβης επισήμανε: «Μακάρι κάτι να γίνει γιατί μετά από παραπάνω από 50 χρόνια είναι πάρα πολύ κρίμα που η κατάσταση δεν αλλάζει καθόλου. Και γι’ αυτό υποστηρίζουμε συνεχώς τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες. Θα είναι ένα θέμα βέβαια, πάλι, στη Νέα Υόρκη αυτόν τον μήνα. Το καλό είναι ότι ο κ. Χριστοδουλίδης έχει πει από την άφιξη του ότι θέλει να βρει μια [λύση]…Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στις λεπτομέρειες. Υπάρχει διάλογος, το καλό θα είναι να είναι ένας ουσιαστικός διάλογος αλλά πρέπει πάνω απ’ όλα να υπάρχει μια βούληση από τις δύο πλευρές στο νησί και από την Τουρκία και να βρούμε μια λύση».

Για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενών, ο κ. Μάθιου Λοτζ είπε: «Πόσο ρεαλιστικό είναι; Δυσκολεύομαι να σας πω. Το καλό είναι πως υπάρχει ένας διάλογος. Και όπως ξέρετε ήδη, όταν ο κ. Στάρμερ ήρθε στη Ντάουνινγκ Στριτ, η δική του κυβέρνηση είπε ξεκάθαρα ότι αν το Βρετανικό Μουσείο που έχει την ευθύνη μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, θα μπορούσαν να βρουν μια συμφωνία, μια συμφωνία που σέβεται τις νομικές υποχρεώσεις, η βρετανική κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό».