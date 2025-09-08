Logo Image

Βελόπουλος: Το Μαξίμου περιριφέρει τον «δευτερότριτο» γιο του Χαφτάρ

Πολιτική

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

«Την ώρα που η Τουρκία συζητάει απ' ευθείας με τον Χαφτάρ και τον πρωτότοκο»

Ενστάσεις για την διπλωματική αποτελεσματικότητα της επίσκεψης στην Ελλάδα του Μπελγκασέμ Χαφτάρ εκφράζει ο Κυρ. Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για «δευτερότριτο» γιο του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης

Σε δήλωσή του αναφέρει: «Η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει τον εαυτό της με το show που κάνει ως τσίρκο. Την ώρα που η Τουρκία συζητάει απ’ ευθείας με τον Χαφτάρ και τον πρωτότοκο γιο του, που ορίζει τις εξελίξεις, το Μαξίμου περιφέρει τον δευτερο-τρίτο γιο του Χαφτάρ ως αρχή για καλή συνεργασία. Κατήντησαν την Ελλάδα δευτερο-τρίτη, ουραγό και παρία και κάνουν συνεχώς εθνικά εγκλήματα».

