Βελόπουλος: Το Μαξίμου περιριφέρει τον «δευτερότριτο» γιο του Χαφτάρ

Ενστάσεις για την διπλωματική αποτελεσματικότητα της επίσκεψης στην Ελλάδα του Μπελγκασέμ Χαφτάρ εκφράζει ο Κυρ. Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για «δευτερότριτο» γιο του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης

Σε δήλωσή του αναφέρει: «Η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει τον εαυτό της με το show που κάνει ως τσίρκο. Την ώρα που η Τουρκία συζητάει απ’ ευθείας με τον Χαφτάρ και τον πρωτότοκο γιο του, που ορίζει τις εξελίξεις, το Μαξίμου περιφέρει τον δευτερο-τρίτο γιο του Χαφτάρ ως αρχή για καλή συνεργασία. Κατήντησαν την Ελλάδα δευτερο-τρίτη, ουραγό και παρία και κάνουν συνεχώς εθνικά εγκλήματα».