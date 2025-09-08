Κ. Ζαχαριάδης: Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο πολύ συνδεδεμένα πράγματα

Στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ερωτηθείς κατά πόσον η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί πιθανή επιστροφή του με την ίδρυση νέου κόμματος, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε:

«Είναι σοβαρό πολιτικό πρόβλημα η πολυδιάσπαση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπασε στα τρία και μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, είμαστε στο προοδευτικό φάσμα καμιά δεκαριά κόμματα; Χρειάζονται πρωτοβουλίες από όλους για να υπερβούμε αυτή την κατάσταση; Ναι. Θα πάρει πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργηθεί και να παίξει ρόλο θετικό και καταλυτικό ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας πυλώνας ισχυρός, αντιπολιτευτικός στον κύριο Μητσοτάκη; Γιατί, βγάζουν όλα τα κόμματα και πολιτικά πρόσωπα ανακοινώσεις και λένε, αυτή η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, σωστό, ανίκανη, σωστό, αποτυχημένη, σωστό, οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδα, σωστό. Ναι και στο τέλος της ημέρας αυτή η κυβέρνηση που είναι κάτω δημοσκοπικά από το ποσοστό που είχε στις ευρωπαϊκές εκλογές του ’24, είναι πρώτη με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα; Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τη χώρα και για τον χώρο μας; Εδώ λοιπόν, θέλει από όλους πρωτοβουλίες ευθύνης και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες ενότητας. Ενότητας. Είναι η ώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αθροιστικά και πολλαπλασιαστικά, γιατί με τη διαίρεση και την αφαίρεση φτάσαμε ως εδώ».

Ερωτηθείς πώς μπορεί να συνιστά κίνηση ενότητας από πλευράς του κ. Τσίπρα, η ίδρυση ενός νέου κόμματος, σημείωσε: «δεν μπαίνω στο υποθετικό σενάριο, αλλά θέλω να σας πω μετά βεβαιότητας γιατί το γνωρίζετε και από το ρεπορτάζ, ότι ο Τσίπρας ήταν πάντα υπέρ της ενότητας και εναντίον των διασπάσεων και στον ίδιο. (…) Η πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα είναι ταυτισμένη και για τον ίδιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κόμμα και σε αυτό το χώρο ήταν και είναι ο Αλέξης και για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν νοείται πολιτική παρουσία και συνέχεια χωρίς τον Αλέξη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι δύο πολύ συνδεδεμένα πράγματα. Αυτό όμως δεν αναιρεί την αναγκαιότητα και αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου μας, να πάρουμε πρωτοβουλίες για ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου. Αυτό είναι το σήμα που θα εκπέμψει και ο Σωκράτης Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες».

Θα διαψευστούν όσοι βλέπουν «μετωπική σύγκρουση»

«Όσοι λένε θα γίνει μία μετωπική σύγκρουση και διάσπαση, εγώ νομίζω κάνουν λάθος και θα διαψευστούν. Η ανάγκη αυτή τη στιγμή από την κοινωνία στην εκλογική βάση και των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και σε πολύ ανένταχτο προοδευτικό κόσμο είναι, κάντε κάτι, βρείτε τα, ενωθείτε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κυβέρνηση» συμπλήρωσε ο κ. Ζαχαριάδης.

Σε ό,τι αφορά στις ξεχωριστές «αντιδράσεις» του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε «εννοείτε την ομιλία του κ. Τσίπρα στο Economist. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός όπως αυτό της ΔΕΘ, βεβαίως και πρώην πρωθυπουργοί και πολιτικά.. (…) εδώ έγινε προσωπική αναφορά για να γελάνε και οι πέτρες, ότι στηρίζεται από τη διαπλοκή ο Αλέξης. Θέλω να πω ότι είναι λογικό όταν σε αναφέρουν προσωπικά να απαντάς προσωπικά».